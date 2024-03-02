Bıyık'ın beyannamesine tam not! Darıca’ya yapılacak 80 projeyi anlattı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2024-2029 seçim beyannamesini açıkladı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Okur, Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Şerafettin Akpınar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Çağatay Çağlayan, Büyük Birlik Partisi Darıca İlçe Başkanı Vedat Yılmaz, Alperen Ocakları İl Başkanı Fatih Ekmekçioğlu, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan, AK Parti Darıca ilçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, meclis üyesi adayları, mahalle muhtarları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Salon tıklım tıklım dolarken içeri sığmayanlar için salon dışında dev ekran kuruldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda coşkulu kalabalığın sesi, kültür merkezinin dışından duyuldu. Büyük alkışlar arasında sahneye çıkan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık vizyon projelerini açıkladı. Bıyık, uyumla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Darca’nın emin ellerde olacağını ve hem Büyükşehir Belediyesi hem de hükümet desteği ile ilçeye yeni eser ve hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

ULAŞIMA ÖNEMLİ YATIRIM

Nüfusu sürekli artan ve yeni yatırımlarla cazibe merkezi haline gelen Darıca’nın en büyük sorunlarından biri olan trafik ve ulaşım konusuna beyannamede önemli bir yer veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık şunları söyledi: “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve ekibiyle ilçemizin ulaşım konusunu enine boyuna masaya yatırdık. Özellikle Darıca’ya giriş çıkışlarda oluşan sıkışıklığı çözmek için önemli projeler geliştirdik. Önceliğimiz ulaşım olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem Darıca-Gebze Metrosu’nun açılması ve beyannamemizdeki ulaşım projelerinin tamamlanmasıyla birlikte Darıca’mızın ulaşım sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşacak. Darıca emekli evi ile emekli vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacağız. Kentsel dönüşüme ağırlık vererek Darıca’yı depreme dirençli bir kent haline getireceğiz. Kentsel Cazibe merkezleri ile ilçemizin marka değerini arttıracağız. Ailelerimize yönelik kapsayıcı projelerimiz olacak. Sosyal destek programlarımızla dezavantajlı vatandaşlarımızın destekçisi olacağız. Sokak hayvanlarından sıfır atık projelerine kadar ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa o konuda çözümler üreteceğiz.”

8 ANA BAŞLIKTA 80 PROJE

ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI: Darıca-Tuzla Bağlantı Yolu, Cengiz Topel Caddesi-Eskihisar Feribot Yolu Yeni Bağlantı Yolu, Darıca-Feribot Yolu Kavşak ve Otopark Planı, Sanayi Caddesi-D-100 Bağlantı Köprüsü, Okul-Battalgazi ve Atatürk Caddeleri Trafik Caddeleri Trafik Düzenlemesi, Fatih Sultan Mehmet-Atatürk Caddesi Bağlantı Kavşağı, Eskihisar-Darıca Millet Bahçesi Bağlantı Yolu, Karaaslan Caddesi-Özbay Sokak Bağlantı Yolu, Şehit Tahsin Sarıtosun-Telsiz Sokak-Sancaktepe Bağlantı Yolu, Darıca-Gebze_OSB Metrosu, Prestij Caddeler, Altyapı Yatırımları, Daha Çok Hareket Daha Az Emisyon, Yeni Otopark Planlamaları, Araç Filosu Güçlendirme

AFET VE KENTSEL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI: Depreme Dirençli Kentsel Yenilenme, Darıca Arama Kurtarma, Afet Koordinasyon Merkezi,

ÜSTYAPI YATIRIMLARI: Darıca Kongre Merkezi, Farabi Onkoloji ve Ağız Diş Sağlığı Hastaneleri, Kapalı Pazarlar, Mini Marina 2. Etap, Güvenli Şehir Darıca ( Her Parka Güvenlik Kamerası), Darıca Kent Meydanı, Yenilenebilir Enerji Yatırımları (GES), Sıfır Atık (Al-Dönüştür), Tarihi Binaların Restorasyonu

KENTSEL CAZİBE MERKEZLERİ VE YENİ YAŞAM ALANLARI: Millet Bahçesi Teleferik, Yelkenkaya Cam Teras, Sancaktepe Yaşam Alanı, Nenehatun Kent Park, Millet Bahçesi 4. Etap, Darıca Emekli Evi, Yeni Sosyal Tesisler, Yeni Nesil Oyun Parkları, Yürüyüş ve Bisiklet Yolları, Ağaçlandırma Projesi

KADIN, AİLE VE SAĞLIK YATIRIMLARI: Aile Sağlığı ve Kültür Merkezleri, Kadın ve Çocuk Spor Merkezleri, Aile Danışma Merkezi, Aile Kalkanı, Çocuk Köyleri, KİGEM EL Emeği Mağazası, Anne Okulu Projesi, Kadınlara Yönelik Kültür Gezileri, Yüzme Bilmeyen Kalmasın

GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI: Balyanoz Koyu Su Sporları Merkezi, Darıca Lise Eğitim Kampüsü, Atatürk Caddesi Spor Kompleksi, Gençlik Koridoru, Genç Girişimci Çalışma Ofisleri, E-Spor Merkezi, Skatepark Sahaları, Okul ve Amatör Spor Kulüplerine Destek Programı, Eğitim ve Spor Kulübü Güçlendirme, Gençlere Ücretsiz İnternet Desteği, Yaz-Kış Spor Okulları, Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor, Erişilebilir Hareket Atölyesi

SOSYAL DESTEK YATIRIMLARI: Engelsiz Mola Evleri, Memlekete Ücretsiz Cenaze Nakil Hizmeti, Üniversite Sınav Ücreti Desteği, Darıca Huzur Evi, Darıca Kart, İstihdam Masası, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti, Engelsiz Yaşam Merkezi, Gönül Kafe, Engelli Araçlarına Ücretsiz Bakım Atölyesi, Sokak Hayvanları Beslenme ve Bakım Merkezi, Aktif ve Sağlıklı Yaşam Alanları

KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM YATIRIMLARI: Etüt Kütüphaneleri, İskoliye Sanat Akademisi, Sanat Seninle Sokakta, Mahallemde Şenlik Var, Ülkemi Seviyorum Türkiye’yi geziyorum, Sünnet Şöleni, Kitap Fuarları, Gönül Buluşmaları, Şehirler ve Kültürler Kaynaşması

“MUZAFFER BAŞKANIN ANLATTIKLARININ ARKASINDAYIM”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın beyanname sunumunun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın sahneye çıktı. Büyükakın, “Muzaffer Başkan anlattı, anlattıklarının arkasında ben de varım. Muzaffer kardeşim anlatırken ‘beraber uyumla yaptık’ dedi. Gerçekten uyum içinde çalışıyoruz. Biz bir takımız aynı takımda oynayanlar birbirinin huyunu bilir. Takım kurulurken uyum süreci olacak derler. Bizim takımımız da uyumlu çalışıyor. Ben de Darıca’da çalışacaksam Muzaffer başkanla çalışırım. Birbirimizin gözlerine bakarken ne istendiğini anlıyoruz. Biz hizmet için geldik milletin kaynaklarını israf etmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN