Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi.
Sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.