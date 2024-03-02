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EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2024'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarı 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 lira olarak onaylandı.

EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı mask
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EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2024'e ilişkin transit doğal gaz iletimi dahil "2024 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarına 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 lira olarak onay verildi.

BOTAŞ, 2024'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2024 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak.

Öte yandan, Kurul tarafından onaylanan 2024 ulusal iletişim şebekesi yatırım programının gelişimi 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz -31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde EPDK'ye bildirilecek.

BAZI AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSLERİ İÇİN TARİFELERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kararla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin depolama lisansı kapsamında faaliyet gösteren "Antalya Depolama Tesisi" ve Kocaeli 'deki "Yarımca Depolama Tesisi"ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Buna göre, Antalya Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli de benzin ve motorin türleri için 13,87 lira olarak uygulanacak.

Yarımca Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli olarak da benzin ve motorin türleri için 13,87 lira, deniz yakıtı için 9,49 lira ödenecek.

Kaynak: AA

# Kocaeli, Ocak, HER, hizmet, benzin, motorin

02 Mar 2024 - 11:23 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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