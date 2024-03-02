2.Küme’de gözler M.Ali Kağıtçı ve Cephanelik’te olacak

Maçlar M.Ali Kağıtçı ve Cephanelik Stadı’nda oynanacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’nın gündemindeki ilk maçta 13.00’de İzmit Baçspor ile Üçyoldoğuspor karşılaşacak. Bu maçtan hemen sonra 15.00’de Yeşilovaspor-Derince GB mücadelesi izlenecek.
KADIKÖY GB-İLİMTEPE GB
2.Küme B Grubu’nda bu sezona kötü başlayan, ligde son sırada bulunan Kadıköyspor, Pazar günü Cephanelik Stadı’nda 17.00’de İlimtepe GB ile karşı karşıya gelecek. 7 puanla 4.sırada bulunan İlimtepe GB, bu maçı kazanıp, zirve iddiasını devam ettirmek isteyecek. B Grubu’nda Play-Off yarışı yapan takımlardan 7 puanlı MAP Kavaklıspor’da Cephanelik Stadı’nda 19.00’da Körfez İlçesi Birlikspor’u ağırlayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.