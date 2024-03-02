Kullarspor’un rakibi Darıca Birlik oldu

KULLARSPOR İLE DARICA BİRLİK FİNAL OYNAYACAK

U-16 Ligi Play-Off finalinde kaybeden üç takım baraj maçları oynayacak, bir takım daha ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecekti. Play-Off finalini kaybeden bu üç takımdan çekilen kura da Darıca Birlikspor ile Çamlıtepespor karşılaştı, Kullarspor ise bay çekmişti. Çamlıtepespor’u 6-1 yenen Darıca Birlikspor, Kullarspor’un rakibi oldu. Bu iki takım 6 Mart Çarşamba günü Derince Stadı’nda 19.00’da karşılaşacak. Baraj maçının kazanan takım Hacı Hızır Şafakspor, Gebzespor ve Gölcük Karadenizspor’dan sonra ilimizi temsil edecek son takım olacak.