Kullarspor’un rakibi Darıca Birlik oldu

KULLARSPOR İLE DARICA BİRLİK FİNAL OYNAYACAK
U-16 Ligi Play-Off finalinde kaybeden üç takım baraj maçları oynayacak, bir takım daha ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecekti. Play-Off finalini kaybeden bu üç takımdan çekilen kura da Darıca Birlikspor ile Çamlıtepespor karşılaştı, Kullarspor ise bay çekmişti. Çamlıtepespor’u 6-1 yenen Darıca Birlikspor, Kullarspor’un rakibi oldu. Bu iki takım 6 Mart Çarşamba günü Derince Stadı’nda 19.00’da karşılaşacak. Baraj maçının kazanan takım Hacı Hızır Şafakspor, Gebzespor ve Gölcük Karadenizspor’dan sonra ilimizi temsil edecek son takım olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.