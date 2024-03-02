Periler, Antalya sınavında

MAÇ ATATÜRK SPOR SALONU’NDA
Ligde 3 maçlık galibiyet serisini geçen hafta İstanbul’da Beşiktaş karşısında bitiren, salondan mağlup ayrılan İzmit Belediyespor, normal sezonda artık son iki haftaya giriyor. Ligde 41 puanla maç fazlasıyla ikinci sırada bulunan Mavi-Yeşilli ekip, 11.sıradaki Antalya Toroslar Basketbol’u ağırlayacak. Daha önce maçlarını İzmit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynayan İzmit Belediyespor, bu salonu Yüksek Seçim Kurulu’nun kullanması nedeniyle kalan lig maçlarını ve Play-Off müsabakasını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak. Pazar günkü karşılaşma 16.00’da start alacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.