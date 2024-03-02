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Periler, Antalya sınavında

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Kadınlar Basketbol Süper Lig’de 27.hafta mücadelesinde Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediye Toroslar Basketbol’u pazar günü konuk edecek. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.

Periler, Antalya sınavında mask
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MAÇ ATATÜRK SPOR SALONU’NDA

Ligde 3 maçlık galibiyet serisini geçen hafta İstanbul’da Beşiktaş karşısında bitiren, salondan mağlup ayrılan İzmit Belediyespor, normal sezonda artık son iki haftaya giriyor. Ligde 41 puanla maç fazlasıyla ikinci sırada bulunan Mavi-Yeşilli ekip, 11.sıradaki Antalya Toroslar Basketbol’u ağırlayacak. Daha önce maçlarını İzmit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynayan İzmit Belediyespor, bu salonu Yüksek Seçim Kurulu’nun kullanması nedeniyle kalan lig maçlarını ve Play-Off müsabakasını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak. Pazar günkü karşılaşma 16.00’da start alacak.  

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# İzmit, İstanbul, seçim, hafta

02 Mar 2024 - 11:29 Kocaeli- Spor --- Okunma

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