Çamlıtepespor’dan buraya kadar

U-16 YAŞ GRUBUNDA ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Çamlıtepespor, küçük yaş gruplarında ilk kez Türkiye Şampiyonası’na gitmeye bu kadar çok yaklaştı. Kırmızı-Lacivertli ekip, Play-Off’ta oynadığı ilk iki maçını kazandı finale çıktı. Play-Off’un ilk maçında Darıca Kültür Martıspor’u normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarla geçti. Yarı finalde ise Karamürsel İY’yi eleyen İzmit 41 FK’yı mağlup etti, adını finale yazdırdı. Finalde rakibi Gölcük Karadenizspor’du.

BARAJ MAÇINDA KAYBETTİ

Bu yaş grubunda kadrosunda çok yetenekli isimleri bulunduran Karadenizspor karşısında 2-0 öne geçen Çamlıtepespor, bu üstünlüğünü sürdüremedi, maçtan 4-3 mağlup ayrıldı. Finalde kaybeden üç takım bu kez baraj maçında karşılaşacaktı. Çamlıtepespor, Türkiye Şampiyonası’na katılma yolunda çıktığı önemli maçta Darıca Birlikspor’a 6-1 mağlup oldu, U-16 yaş grubundaki serüvenini noktaladı. Çamlıtepespor, bir semt kulübü olarak çok güçlü rakiplerle yarıştığı U-16 yaş grubunda çok başarılıydı, Play-Off finaline kadar geldi.