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02 Mar 2024 - 11:29- Spor G:

Çamlıtepespor’dan buraya kadar

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Çamlıtepespor, bu sezon U-16 yaş grubunda çok önemli bir başarıya imza attı. Kırmızı-Lacivertli ekip, grubunu birinci sırada tamamlayıp, ismini Play-Off’a yazdırdı. Play-Off’ta finale kadar da geldi, Gölcük Karadenizspor’a 4-3 kaybetti. Türkiye Şampiyonası’na gitmek için bu kez baraj maçı oynadı, Darıca Birlikspor’a 6-1 yenildi.

Uğur Uludağ
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U-16 YAŞ GRUBUNDA ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Çamlıtepespor, küçük yaş gruplarında ilk kez Türkiye Şampiyonası’na gitmeye bu kadar çok yaklaştı. Kırmızı-Lacivertli ekip, Play-Off’ta oynadığı ilk iki maçını kazandı finale çıktı. Play-Off’un ilk maçında Darıca Kültür Martıspor’u normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarla geçti. Yarı finalde ise Karamürsel İY’yi eleyen İzmit 41 FK’yı mağlup etti, adını finale yazdırdı. Finalde rakibi Gölcük Karadenizspor’du.

BARAJ MAÇINDA KAYBETTİ

 Bu yaş grubunda kadrosunda çok yetenekli isimleri bulunduran Karadenizspor karşısında 2-0 öne geçen Çamlıtepespor, bu üstünlüğünü sürdüremedi, maçtan 4-3 mağlup ayrıldı. Finalde kaybeden üç takım bu kez baraj maçında karşılaşacaktı. Çamlıtepespor, Türkiye Şampiyonası’na katılma yolunda çıktığı önemli maçta Darıca Birlikspor’a 6-1 mağlup oldu, U-16 yaş grubundaki serüvenini noktaladı. Çamlıtepespor, bir semt kulübü olarak çok güçlü rakiplerle yarıştığı U-16 yaş grubunda çok başarılıydı, Play-Off finaline kadar geldi.

# İzmit, Gölcük, Türkiye

02 Mar 2024 - 11:29 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ayhan Özkan - Tebrikler çamlıtepespor,helal olsun emeği geçen herkese

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 12:22

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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