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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Mar 2024 - 11:34- Ekonomi G:

Cep telefonu faturalarına zam geliyor!

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan'da duyurulacak yeni azami ücret tarifesiyle birlikte operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarını artıracağı öngörülüyor.

Cep telefonu faturalarına zam geliyor! mask
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Vatandaşlar, geçtiğimiz yıla kıyasla cep telefonu paket ve tarife fiyatlarında belirgin bir artış yaşandığını ve bu durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet etti.

Sabah gazetesinin haberine göre, BTK'nın operatörlere getirdiği tavan fiyat uygulamasının da sorunu çözmede yetersiz kaldığı görülüyor.

Mobil operatörler, milyarlarca liralık satış geliri elde etmelerine rağmen bu yıl fiyatlarını enflasyonun üzerinde artırarak ücretlere yaklaşık yüzde 150 oranında zam yansıttılar. BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrasında operatörlerin tarife ve paket fiyatlarını artırması bekleniyor.

BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesine her yıl nisan ve ekim aylarında olmak üzere 6 ayda bir "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" yayınlıyor ve tavan sınırlaması getiriyor. Ancak internet ücretleri için serbest piyasa koşulları geçerli olduğundan, operatörler esas zamlı tarifeleri genellikle internet paketleri için uyguluyorlar.

Ekim 2023'te BTK, yurtiçi aramanın dakikasını 2.45 TL, yurtdışı aramanın dakikasını 24.57 TL ile sınırlamış ve yurtiçi SMS fiyatını 1.75 TL olarak belirlemişti.

"TARİH: 1 NİSAN"

1 Nisan'dan sonra konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, taahhüdünü uzatmak isteyenler yeni zamlı paketlerle karşılaşabilirler.

Vatandaşların, zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapmaları gerekiyor. ALO 120'yi arayarak şikayet ve ihbarda bulunabilen vatandaşlar, aynı zamanda https://tuketici.btk.gov.tr/ adresindeki formu doldurarak şikayetlerini kuruma iletebilirler. BTK, şikayetleri ilgili operatöre yönlendiriyor ve sorunun çözülmesini talep ediyor.

Eğer sorun çözüme kavuşturulmazsa ve vatandaş aynı konuda ikinci şikayetini yaparsa, bu durum operatörlerin aleyhine işliyor. Her yıl vatandaş memnuniyeti ölçümleri yapan BTK, ilgili operatörlere memnuniyetsizlik oranına göre idari para cezası uygulayabiliyor.

Kaynak: Sabah

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02 Mar 2024 - 11:34 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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