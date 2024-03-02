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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Mar 2024 - 11:26- Gündem G:

Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar..."Eve gireceğim, ölürsem de öleyim"

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İzmit Gültepe Fatih Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 2 bina boşaltıldı. Evlerinden uzakta yaşayan aileler, İzmit Belediyesi’nin bütçe olmaması nedeniyle istinat duvarını yapmadığını bildirdi. Gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın istinat duvarının yapılmasını isteyerek, "Burayı yapsınlar artık, yapmayacaklarsa gelsin kapımı açsınlar. Eve gireceğim, ölürsem de öleyim" dedi.

Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar..."Eve gireceğim, ölürsem de öleyim"
Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar..."Eve gireceğim, ölürsem de öleyim"
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Geçen yıl 1 Aralık günü İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Şairane Sokak’ta 2 katlı bina ile tek katlı binanın altındaki istinat duvarı çöktü. Yapılan incelemenin ardından dairelerin boşaltılmasına karar verildi. Aileler Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınma merkezine yerleştirildi.

Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar...

BÜTÇE YOK

İzmit Belediyesi binaları mühürledi. Evlerinden uzak yaşayan aileler, istinat duvarının yapılmasını istedi. Ancak ailelerin iddiasına göre İzmit Belediyesi bütçe olmaması nedeniyle istinat duvarını yapamayacağını bildirdi. Aileler duruma tepki gösterirken, toprak kaymasının devam ettiğini, çevredeki evlerin de tehlike altında olduğunu belirterek duvarın yapılmasını istedi.

Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar...

"EVE GİRECEĞİM, ÖLÜRSEM DE ÖLEYİM"

Gözyaşları içerisinde evlerine dönmek istediklerini belirten yaşlı kadın, eşinin şeker hastası olduğunu ifade ederek, "Ben başkana da söyledim benim durumum yok dedim. Burayı yapsınlar artık, yapmayacaklarsa gelsin kapımı açsınlar. Eve gireceğim, ölürsem de öleyim." diye konuştu.

Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar...

"ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI İSTİYORUZ"

Mahalle Muhtarı Metin Kılıç, "Toprak altı zayıf olduğu için kayma oldu. Yetkili yerlere gittik. Burasının çözüme kavuşturularak vatandaşlarımızın evlerine dönmelerini istiyoruz." dedi.

Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar...
Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar...

# İzmit Belediyesi, Gültepe Mahallesi, İzmit, Kocaeli, ifade, Büyükşehir, kadın

02 Mar 2024 - 11:26 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Kaçmaz... - Ayni olay akarcada olunca sahsi is demediler izmit belediyesiyle buyuksehir birbirini ezdi yapmak icin baska isleri yokmus gibi dort elle sarildilar. Ama gultepede etkilenen sayisi az heralde oy potansiyeli yok bide vatandas ikinci sinif goruluyorki buyuksehir izmit yapsin izmit buyuksehir yapsin diye bekliyolardir... yazik bu ulkenin haline ezilen hep alt tabaka vurun abaliya...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Mart 12:45
03

Emekli - Buyuksehir emekliler icin bir seyler yapacakmi yoksa sadece seyretmeye devammi edecek

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Mart 12:29
02

İzmitli - İzmit belediyesinde bütçe yoksa büyüksehir imdada yetisir tahir başkanım teyzemize yardim edeceğini biloyoruz yetkililer tahir başkana iletsinler halleder.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 11:57
01

Volkan - Şahislarin duvarini belediyenin yapma zorunlulugu yok butce yok demeyin.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 02 Mart 11:55
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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