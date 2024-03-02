Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar..."Eve gireceğim, ölürsem de öleyim"

Geçen yıl 1 Aralık günü İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Şairane Sokak’ta 2 katlı bina ile tek katlı binanın altındaki istinat duvarı çöktü. Yapılan incelemenin ardından dairelerin boşaltılmasına karar verildi. Aileler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınma merkezine yerleştirildi.
BÜTÇE YOK
İzmit Belediyesi binaları mühürledi. Evlerinden uzak yaşayan aileler, istinat duvarının yapılmasını istedi. Ancak ailelerin iddiasına göre İzmit Belediyesi bütçe olmaması nedeniyle istinat duvarını yapamayacağını bildirdi. Aileler duruma tepki gösterirken, toprak kaymasının devam ettiğini, çevredeki evlerin de tehlike altında olduğunu belirterek duvarın yapılmasını istedi.
"EVE GİRECEĞİM, ÖLÜRSEM DE ÖLEYİM"
Gözyaşları içerisinde evlerine dönmek istediklerini belirten yaşlı kadın, eşinin şeker hastası olduğunu ifade ederek, "Ben başkana da söyledim benim durumum yok dedim. Burayı yapsınlar artık, yapmayacaklarsa gelsin kapımı açsınlar. Eve gireceğim, ölürsem de öleyim." diye konuştu.
"ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI İSTİYORUZ"
Mahalle Muhtarı Metin Kılıç, "Toprak altı zayıf olduğu için kayma oldu. Yetkili yerlere gittik. Burasının çözüme kavuşturularak vatandaşlarımızın evlerine dönmelerini istiyoruz." dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kaçmaz... - Ayni olay akarcada olunca sahsi is demediler izmit belediyesiyle buyuksehir birbirini ezdi yapmak icin baska isleri yokmus gibi dort elle sarildilar. Ama gultepede etkilenen sayisi az heralde oy potansiyeli yok bide vatandas ikinci sinif goruluyorki buyuksehir izmit yapsin izmit buyuksehir yapsin diye bekliyolardir... yazik bu ulkenin haline ezilen hep alt tabaka vurun abaliya...
Emekli - Buyuksehir emekliler icin bir seyler yapacakmi yoksa sadece seyretmeye devammi edecek
İzmitli - İzmit belediyesinde bütçe yoksa büyüksehir imdada yetisir tahir başkanım teyzemize yardim edeceğini biloyoruz yetkililer tahir başkana iletsinler halleder.
Volkan - Şahislarin duvarini belediyenin yapma zorunlulugu yok butce yok demeyin.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.