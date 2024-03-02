Yıkılan istinat duvarı yapılmayınca 3 aydır evsiz kaldılar..."Eve gireceğim, ölürsem de öleyim"

Geçen yıl 1 Aralık günü İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Şairane Sokak’ta 2 katlı bina ile tek katlı binanın altındaki istinat duvarı çöktü. Yapılan incelemenin ardından dairelerin boşaltılmasına karar verildi. Aileler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınma merkezine yerleştirildi.

BÜTÇE YOK

İzmit Belediyesi binaları mühürledi. Evlerinden uzak yaşayan aileler, istinat duvarının yapılmasını istedi. Ancak ailelerin iddiasına göre İzmit Belediyesi bütçe olmaması nedeniyle istinat duvarını yapamayacağını bildirdi. Aileler duruma tepki gösterirken, toprak kaymasının devam ettiğini, çevredeki evlerin de tehlike altında olduğunu belirterek duvarın yapılmasını istedi.

"EVE GİRECEĞİM, ÖLÜRSEM DE ÖLEYİM"

Gözyaşları içerisinde evlerine dönmek istediklerini belirten yaşlı kadın, eşinin şeker hastası olduğunu ifade ederek, "Ben başkana da söyledim benim durumum yok dedim. Burayı yapsınlar artık, yapmayacaklarsa gelsin kapımı açsınlar. Eve gireceğim, ölürsem de öleyim." diye konuştu.

"ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI İSTİYORUZ"

Mahalle Muhtarı Metin Kılıç, "Toprak altı zayıf olduğu için kayma oldu. Yetkili yerlere gittik. Burasının çözüme kavuşturularak vatandaşlarımızın evlerine dönmelerini istiyoruz." dedi.