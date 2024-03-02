Başiskele Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

İş sağlığı ve güvenliğine önem veren Başiskele Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle personelini bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri tarafından ilk yardım güncelleme eğitimi verildi. 15 belediye personelinin katılım gösterdiği eğitim sonrası bilgilerini tazeleyen personelin Temel İlk Yardım Kartları güncellendi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.