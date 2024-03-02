Gölcükspor kritik sınavda

İSTANBUL İFA SPOR’U KONUK EDİYOR

Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan Gölcükspor, takımın yeni teknik sorumlusu Ömer Faruk Uzuner yönetiminde çıktığı 4 maçın üçünü kazandı, birin de de berabere kaldı. İl sıralamasında 5 puan geriden gelip, ikinci sıraya yerleşen Gölcükspor, bu avantajını devam ettirmek istiyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, geçen hafta deplasmanda Sarayspor’u 2-0 yenmişti. Bu kez sahasında İstanbul’un güçlü takımlarından İFA Spor’u ağırlıyor. İstanbul temsilcisi 34 puanla 5.sırada, Gölcükspor ise 31 puanla 6.sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç 0-0 sona ermişti.