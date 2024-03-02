Gölcükspor kritik sınavda

İSTANBUL İFA SPOR’U KONUK EDİYOR
Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan Gölcükspor, takımın yeni teknik sorumlusu Ömer Faruk Uzuner yönetiminde çıktığı 4 maçın üçünü kazandı, birin de de berabere kaldı. İl sıralamasında 5 puan geriden gelip, ikinci sıraya yerleşen Gölcükspor, bu avantajını devam ettirmek istiyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, geçen hafta deplasmanda Sarayspor’u 2-0 yenmişti. Bu kez sahasında İstanbul’un güçlü takımlarından İFA Spor’u ağırlıyor. İstanbul temsilcisi 34 puanla 5.sırada, Gölcükspor ise 31 puanla 6.sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç 0-0 sona ermişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.