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Kripto paraya yasal düzenlemede sona doğru

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Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi. Yeni tasarı ile birlikte, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve kara para aklanmasının engellenmesi hedefleniyor.

Kripto paraya yasal düzenlemede sona doğru mask
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Kripto varlıklar yeniden tanımlanacak. Denetlenebilirlik ve şeffaflık sağlanacak.

Yasa tasarısı ile kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek. Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.

Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek. Uzmanlara göre bu adımla, Türkiye blok zincir teknolojisinde daha fazla yatırım çekebilir.

İŞLEM VERGİSİ ALINMASI PLANLANIYOR

Kripto para piyasası yasa tasarısının kanunlaşmasıyla kara para aklanmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Belli sınırı geçen kazançlardan da işlem vergisi alınması planlanıyor. Düzenlemenin yakın zamanda meclise sunulması bekleniyor.

"KRİPTO VARLIKLARIN SAKLANMASIYLA ALAKALI ŞARTLAR GELDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Kripto Varlık Analisti Oytun Es, TRT Haber'de, şunları kaydetti;

Yasa tasarısı ilk öncelikli olarak borsa tarafında bazı şartların giderilmesini hedefliyor. Büyük ihtimalle burada artık borsa açmak isteyenlerle alakalı bir sermaye şartını burada da hep beraber göreceğiz. Onun haricinde buradaki kripto varlıkların saklanmasıyla alakalı bazı şartların geldiğini göreceğiz.

Türkiye eğer burada doğru bir aksiyon alırsa bana göre kripto para ekosistemi içerisinde ve blockchain teknolojisi içerisinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi olmaya aday bir ülke.

Kaynak: AA

# Türkiye, para

02 Mar 2024 - 13:05 - Ekonomi --- Okunma

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