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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Mar 2024 - 13:06- Siyaset G:

İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye geçti

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Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’na her kesimden destek yağıyor. CHP’li adayın ardından İYİ Parti Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Kocabay’da partisinden istifa ederek ailesi ile birlikte Ömeroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı.

İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye geçti mask
İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye geçti
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Seçim sürecinin her geçen gün hareketlendiği Dilovası’nda AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, ipi göğüslemek için gece gündüz demeden çalışıyor. Çalışmalarını her alanda sürdüren Ömeroğlu’na Dilovası’nda her geçen günde destek çığ gibi büyüyor. CHP Dilovası Belediye Başkan aday adayı Fetih Aras’ın ardından önemli bir destekte İYİ Parti Dilovası önceki dönem İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Kocabay ve ailesinden geldi.

İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye geçti

İYİ PARTİ’DEN AK PARTİ’YE GEÇTİ

İYİ Parti Dilovası önceki dönem İlçe Başkan yardımcısı Orhan Kocabay partisinden istifa ederek 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatına gelen Orhan Kocabay’a ve ailesine Ramazan Ömeroğlu ve İlçe Başkanı İlhan Yıldırım tarafından AK Parti rozetleri takıldı.

EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Kocabay’a rozetini takan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu yaptığı açıklama da “Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda her geçen gün büyüyerek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Partimize ve bizlere gösterilen ilgi bizleri gururlandırıyor. İnşallah 31 Mart’ta Dilovası’nda en yüksek oyu alarak 5 yıl halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız. Desteklerini bizden esirgemeyen Kocabay ailesi ve tüm Dilovalı hemşerilerime teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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02 Mar 2024 - 13:06 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Sade Vatandaş - Bizim bu kentimizde ilerisini görüp, geleceğini sağlama bağalayan insan sayısı çok fazla çok !...Allah nazardan saklasın !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 14:24
01

Gültepeli - Seçim üstü herkes reklam peşinde kimsenin çizgisi idealleri kalmamış bu ülke bu zihniyet le batmaya mahkumdur

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 02 Mart 13:21
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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