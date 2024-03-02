AK Parti Dilovası SKM açılıyor

Miting havasında geniş katılımlı bir açılış yapmak isteyen AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. SKM açılışı öncesi işi sıkı tutan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Cumhur İttifakı ortağı MHP Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, AK Parti İl Yöneticileri Haluk Sekban ve Halil İbrahim Arslan, SKM Başkanı Veysi Akyol, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ak ve Meclis Üyesi Adayları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

ÖMEROĞLU’NDAN DİLOVALILARA DAVET

Son hazırlıkların tamamlandığı SKM açılışına tüm Dilovalı hemşerilerini davet eden Ömeroğlu, “ 31 Mart seçimleri öncesi girdiğimiz bu yolda çalışmalarımız karşısında halkımızın bizlere gösterdiği ilgi ve coşku hepimizi mutlu ediyor. Bu coşkunun, moral ve motivasyonumuzun daha da artması için Pazar günü gerçekleştireceğimiz SKM açılışımızda tüm Dilovalı hemşerilerimizi yanımızda görmek istiyorum. Açılışımıza tüm halkımız davetlidir.”dedi.

Kaynak: BÜLTEN