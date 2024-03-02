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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Mar 2024 - 13:35- Spor G:

İşte muhtemel ilk 11

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Kocaelispor’un bugün 16.00’da deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçta Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in takımı sahaya üç stoperle sürmesi bekleniyor.

Gökhan Beşiktaş
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02 Mar 2024 - 13:35 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Ali Kemal - 45 dakikada 1 sut sizin oynayacağınız oynattiginiz futbolun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:05
04

Scout - Helal olsun hocam , en azından bize 4-5-1e muhtaç olmadığımızı gösterdin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:01
02

Basiskele41 - Oğuz

Atilla ile başlamak biz mağlubiyeti istiyoruz veya biz bir şey istemiyoruz demek sözün bittiği yerdeyiz

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Mart 13:59
01

Medyum - Kadro böyle olursa maçı alırız. Maç sonucu 0-2

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Mart 13:48
03

90 Ların Taraftarı - @Medyum 01 nolu yoruma cevabı: Evet kesinlikle katılıyorum takım bu deplasmandan 3 puanla döner.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 14:57
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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