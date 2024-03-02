İzmitli yapımcı Gülengül Arlıer yaşamını yitirdi

Kansersiz Yaşam Derneği, film yapımcısı ve prodüktör Gülengül Arlıel'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. İzmit Lisesi mezunu olan Arlıer’in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
“BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUZ”
Dernek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kansersiz Yaşam Derneği Ailesi’nin Asbaşkanı, fikir lideri, yolumuza ışık tutan kocaman kalpli bir kadın aramızdan ayrıldı. Biz Kansersiz Yaşam Ailesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Gülengül Arlıel’i kaybetmenin acısı tarifsiz.
“IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN”
Kendisini her zaman derneğimize sağladığı çok büyük katkıları, kocaman kalbi, iyiliği ve sevgisi ile hatırlayacağız. Kaybımız büyük olsa da, onun mirası ve sevgisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığı izleri asla unutmayacağız ve derneğimizin yürüttüğü mücadelede adını daima yaşatacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyusun." ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.