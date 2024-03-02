Erzurum FK - Kocaelispor

Körfezden_esen - İlk yarı bitimi ile yazıyorum ,

Lig kalitesiz bizim takım fazla kalitesiz

2.yari mucize olup kazansalar ne olur

Bizim bu takımdan yoğurt olsa ayran olmaz .

Salatalık olsa cacık olmaz. Kimse boşuna hayal kurmasin süper lig hayali felan bu takımın kumaşına ağır gelir . Play off kalsalar bile zaman kaybı olur . Bu takım bu saatten sonra futbol olarak üzerine koyabileceği hiç bir şey yok.

Acı çekiyoruz takımı izlerken , valla yazık.