Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Mar 2024 - 15:53- Spor G:

Erzurum FK - Kocaelispor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, deplasmanda Erzurum FK ile karşı karşıya geldi.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Erzurum FK - Kocaelispor mask
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
+18
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Maç başladı...

5' Kocaelispor savunması arkasına atılan topta ceza sahası yan çizgisinde topla buluşan ERen Tozlu'nun ortasında son anda araya giren Emir Ortakaya topu taca gönderdi.

7' Erzurumspor'da Eren Tozlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşu kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

10' Kocaelispor'da Amaral'ın pasında kontrol ettiği topla sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alıcı, Mustafa Yumlu ile ikili mücadelede yerde kaldı. Barış penaltı bekliyor hakem devam dedi. Oyun Mustafa Yumlu'nun tedavisi için durdu.

20' Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortası kaleye yöneldi. Gökhan Değirmenci yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

27' Sağ kanata atılan uzun topu yakalayan Oğuz Ceylan'ın topuna müdahale geldi ve top kornere çıktı. Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Hava topunda Burak Öksüz yerde kaldı. Burak kalktı oyun devam ediyor.

33' Kocaelispor'da Barış Alıcı'nın sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisine gelen topa Kharaishvili vurdu ama yine savunma araya girdi.

43' Amaral'ın orta alanda kazandığı pasta Emir Ortakaya'ya pasını attı. Emir Ortakaya'da kaleci Gökhan Değirmenci'ye geri pas attı ama çok yavaş giden topa Eren Tozlu koşarak yetişti. Eren Tozlu kaleci Gökhan'ı geçti. Eren Tozlu'nun ayağından aşan topa son anda Yusuf Abdioğlu yetişti ve kornere gönderdi.

5 dakika uzatma

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı

55' Erzurumspor'da Furkan Özhan'ın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde yerde kalan Emir Ortakaya için faul düdüğü çaldı.

57' Erzurumspor korner kullanacak. Kornerde topu yerine koymak istemeyen Süleyman Koç'un itirazı sonrası sarı kart çıktı.

58' Korner öncesinde ceza sahası içinde Burak Öksüz ve Mustafa Yumlu arasındaki itişmeler sonrası 2 oyuncuda sarı kart gördü.

60' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği:

Oğuz Ceylan oyundan çıkarken Kouakou oyuna  girdi.

Shkirtladze oyundan çıkarken Cem Ekinci oyuna girdi.

67' Barış Alıcı'nın sağ kanattan ortası kaleci Göktuğ'da kaldı.

72' Kocaelispor Candeias'la sağ köşe gönderinden korner kullandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Emir Ortakaya ve Muhammet Emin Yavaş yerde kaldı.

73' Pozisyonun devamında Yusuf Abdioğlu'nun pasında Barış Alıcı'nın ceza sahası dışından şutu kalecide kaldı.

78' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği:

Barış Alıcı oyundan çıktı yerine Şeydayev oyuna girdi.

79' Şeydayev'in pasında ceza sahasına ilerleyen Amaral kaleyi cepheden gören bölgeden şutunu çekti ama top sütten auta gitti.

88' Kocaelispor'da Kharaishvili'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşu auta gitti.

5 dakika uzatma.

89' Kocaelispor'da Atila Turan'ın ortasında Kharaisvili kaleye çok yakın bölgeden kafa vuruşunu yaptı ama top kalecinin üzerine gitti.

Maç bitti.

Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - KocaelisporErzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor
Erzurum FK - Kocaelispor

# kocaelispor, Kocaelispor maç, kocaelispor canlı, kocaelispor canlı anlatım, kocaelispor canlı izle, erzurum fk, erzurum fk canlı
# KOCAELİSPOR İLE İLİŞKİLİ:
Bir bir tükeniyoruz: 0-0 mask
Bir bir tükeniyoruz: 0-0
Kocaelispor taraftarı Erzurum’da mask
Kocaelispor taraftarı Erzurum’da
İşte muhtemel ilk 11 mask
İşte muhtemel ilk 11
Maçın hakemi Mersin bölgesinden mask
Maçın hakemi Mersin bölgesinden
Cumartesi maçları iyi geçiyor mask
Cumartesi maçları iyi geçiyor
Taraftarımıza 400 kişilik kontenjan mask
Taraftarımıza 400 kişilik kontenjan
Erzurum’da iki sakat var mask
Erzurum’da iki sakat var
Mustafa Gürsel: Elimizde sihirli değnek yok mask
Mustafa Gürsel: Elimizde sihirli değnek yok
Galibiyet hasretimiz 3 maça çıktı mask
Galibiyet hasretimiz 3 maça çıktı
Puan farkı 5 oldu mask
Puan farkı 5 oldu

02 Mar 2024 - 15:53 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.272.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(35)
36

Gölcüklü - Bu antrenör için, onu getiren yönetim için ve getirdikleri futbolcular için ne demek lazım bilemedim…53 yaşındayım ilk defa Kocaelispor maçını seyretmek işkence geliyor artık..

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Mart 18:10
33

İşçi41 - Evet sayın hodri meydan grubu açıklama yayinlicakmisiniz Ertuğrul Sağlamı yediniz şimdi Mustafa hocayla mutlumusuz kötü oynuyoruz diye hocaya laf attığınız hoca gitti yeni hocamız öyle güzel oynatıyorki Bi an tvden ayrılmadık okadar çok pozisyonumuz barkı izlerken yorulduk barselona tarzı tiki taka oyun süper...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Mart 18:07
32

Sadece Körfez - Bu rezalet oyunla 1 puan büyük nimet. Haftaya ıstaka bestesi yankılanır tribünlerde.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Mart 18:06
31

Necdet - Yazıklar olsun bu takıma bu duruma getirenlere yazıklar olsun bırakın şampiyon olmayı ployoff ada kalmayın Bundan sonraki maçlara genç takımı çıksın Yönetim hoca herkes bıraksın bari türbinde ekran başında kahrolmayız

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Mart 18:06
30

Wolf - Playoff a kalırsak ne ala yönetim tam beceriksiz istifaaaaa

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Mart 18:02
28

Necdet - Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu hocayı getirirken hangi kriterlerini göz önünde bulundurdunuz ne başarısı vardı da Ertuğrul yollayıp bunu getirdiniz şaka mısınız siz takım kötüye gitsin diye mi uğraşıyorsunuz

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 02 Mart 17:36
27

Uefa Alt - Elle tutulur bir yabancı futbolcumuz yok,

Yönetim bu da sana yazar...

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:35
25

Harsingen - Sende ertuğrul sağlam gibi burungada topsuz antrenman yatırıyorsun galiba top hep erzurumda piyano ve bale eğitimini bırak yada düş yakamızdan hoca

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:33
24

Basiskele41 - Şu an bu ligin en zayıf takımıyız İki pas yapamıyoruz ligin sonu beklenmeden acil ve radikal önlemler alırsan önümüzdeki seneyi kurtarabiliriz

Maçın sonu ne olursa olsun

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 02 Mart 17:32
23

Kımıl Kımıl - 5 li savunma 5 li ortasaha nedir santraforu ortasahada oynaması nedir gölü hodri meydanmı atacak

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:18
21

Tarafsız - TRT spikeri maçtan sonra istifasını verir adam resmen can çekişiyor

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:15
35

Sc - @Tarafsız 21 nolu yoruma cevabı: Adam napsin leş gibi iki takimin maçini vermişler. Hiç bisey anlatmasa davkim izler ki bu maci

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 18:09
19

41,5 - Halı sahada maç yapsan daha keyifli bir maç olur.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:59
18

Demir - Adın Kocaelisporsa adına layık futbolcu alacaksı çöp degil.biri koyuna söylesin

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:59
17

Körfezden_esen - İlk yarı bitimi ile yazıyorum ,

Lig kalitesiz bizim takım fazla kalitesiz

2.yari mucize olup kazansalar ne olur

Bizim bu takımdan yoğurt olsa ayran olmaz .

Salatalık olsa cacık olmaz. Kimse boşuna hayal kurmasin süper lig hayali felan bu takımın kumaşına ağır gelir . Play off kalsalar bile zaman kaybı olur . Bu takım bu saatten sonra futbol olarak üzerine koyabileceği hiç bir şey yok.

Acı çekiyoruz takımı izlerken , valla yazık.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:58
26

Basiskele41 - @Körfezden_esen 17 nolu yoruma cevabı: Ligin en kalitesiz takımıyız bu güne kadar aldığımız puanlar takımın büyüklüğü ile alakalıdır bu puanları KOCAELİSPOR arması aldı

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:34
15

Necdet - Nasıl futbol bu takım resmen leş iki pas yapamıyoruz Erzurumspor karşısında orta Saya geçemiyoruz keşke Ertuğrul Sağlam kalsaydı en azından üç pas yapıyorduk neler yaşıyoruz bilemiyorum Erzurumspor transfer yapamamış yaş ortalaması neredeyse 35 yazık yazık bu takıma

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:53
12

Körfezim - Spikerin bile canı sıkıldı maçta, rezil futbol dicem ama ortada futbol yok.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:49
11

Cakal - Dakika 43 Emir geri pas vereyim derken büyük hata yaptI..bizim takIm harbiden cok kötü..antrenör degisti ama geri pas atmalarI bitmedi.. bu nasIl bir oyun arkadaslar bir Kocaelisporlu olarak uyanIyorum.. berbat bir takImImIz var maalesef.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:48
09

Krfz_shark - Doğru çıkmış dizilimde bekleyip kontradan gol bulmak lazım beraberlikte iyidir

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 02 Mart 16:41
29

Basiskele41 - @Krfz_shark 09 nolu yoruma cevabı: 1 puan işine yaramaz yenil daha iyi bu kafa bizi buralara getirdi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:36
08

Can Can - Klubu menejerlere birakan koyun istifaa yeterrrrrrrr engin koyunn artikkkkk yeterrrrrr düs yakamizdannn düş

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:35
07

Harbi Izmitli - Hoca dön 442 ye 352 ye çift santrafora bu beşli savunmada ne ya adamlar oynuyor ortasahayı geçemiyoruz

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:35
06

Sadece Körfez - Her pozisyonda hakeme itiraz eden Eren ve Yumlu, çirkefliğin kitabını yazıyorsunuz.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:34
04

Murat - Arkadaş kocaelispordan soguttunuz bu şehirdeki insanları,koyun sürüleri karaktersizspor.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:33
03

Kocaeli - Üstüne para verseler seyredilemeyecek bir maç oluyor.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:32
02

Körfezli Savaşçı - Bu 5 4 1 dizilişi ile bırak gol atmayı şut bile çekemeyiz. Hani hücum oynatacaktın . Gol atacaksan ortasaha yı kalabalık santraforuda ikiye çıkartacaksın

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 02 Mart 16:30
22

Basiskele41 - @Körfezli Savaşçı 02 nolu yoruma cevabı: Biri 3,5,2 ne bu hocaya anlatsın sanki gol yemeyim yeter havasında biz super lige çıkmak için son 10 maçı almamız bile yetmeyebilir

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:17
05

Son Pişman - @Körfezli Savaşçı 02 nolu yoruma cevabı: Sende buna inandın mı?

Bu takım ve hocanın alabileceği en iyi sonuç golsüz beraberlik , hoca yeni ama uyanık , tezgahın farkında, yönetim bunuda gönderir

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:34
01

Basiskele41 - Maçı anlatan spiker(seyir zevki sıkıntılı bir maç) diyor dakika 25,üç pas yapamadık daha

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:28
Diğer 33 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Derincespor’da Taner Gülleri farkı mask
Derincespor’da Taner Gülleri farkı
Erzurum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Erzurum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Kocaelispor taraftarı Erzurum’da mask
Kocaelispor taraftarı Erzurum’da
İşte muhtemel ilk 11 mask
İşte muhtemel ilk 11
Periler, Antalya sınavında mask
Periler, Antalya sınavında
Çamlıtepespor’dan buraya kadar mask
Çamlıtepespor’dan buraya kadar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL