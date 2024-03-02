Erzurum FK - Kocaelispor

Maç başladı...
5' Kocaelispor savunması arkasına atılan topta ceza sahası yan çizgisinde topla buluşan ERen Tozlu'nun ortasında son anda araya giren Emir Ortakaya topu taca gönderdi.
7' Erzurumspor'da Eren Tozlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşu kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
10' Kocaelispor'da Amaral'ın pasında kontrol ettiği topla sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alıcı, Mustafa Yumlu ile ikili mücadelede yerde kaldı. Barış penaltı bekliyor hakem devam dedi. Oyun Mustafa Yumlu'nun tedavisi için durdu.
20' Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortası kaleye yöneldi. Gökhan Değirmenci yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
27' Sağ kanata atılan uzun topu yakalayan Oğuz Ceylan'ın topuna müdahale geldi ve top kornere çıktı. Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Hava topunda Burak Öksüz yerde kaldı. Burak kalktı oyun devam ediyor.
33' Kocaelispor'da Barış Alıcı'nın sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisine gelen topa Kharaishvili vurdu ama yine savunma araya girdi.
43' Amaral'ın orta alanda kazandığı pasta Emir Ortakaya'ya pasını attı. Emir Ortakaya'da kaleci Gökhan Değirmenci'ye geri pas attı ama çok yavaş giden topa Eren Tozlu koşarak yetişti. Eren Tozlu kaleci Gökhan'ı geçti. Eren Tozlu'nun ayağından aşan topa son anda Yusuf Abdioğlu yetişti ve kornere gönderdi.
5 dakika uzatma
İlk yarı sona erdi.
İkinci yarı başladı
55' Erzurumspor'da Furkan Özhan'ın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde yerde kalan Emir Ortakaya için faul düdüğü çaldı.
57' Erzurumspor korner kullanacak. Kornerde topu yerine koymak istemeyen Süleyman Koç'un itirazı sonrası sarı kart çıktı.
58' Korner öncesinde ceza sahası içinde Burak Öksüz ve Mustafa Yumlu arasındaki itişmeler sonrası 2 oyuncuda sarı kart gördü.
60' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği:
Oğuz Ceylan oyundan çıkarken Kouakou oyuna girdi.
Shkirtladze oyundan çıkarken Cem Ekinci oyuna girdi.
67' Barış Alıcı'nın sağ kanattan ortası kaleci Göktuğ'da kaldı.
72' Kocaelispor Candeias'la sağ köşe gönderinden korner kullandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Emir Ortakaya ve Muhammet Emin Yavaş yerde kaldı.
73' Pozisyonun devamında Yusuf Abdioğlu'nun pasında Barış Alıcı'nın ceza sahası dışından şutu kalecide kaldı.
78' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği:
Barış Alıcı oyundan çıktı yerine Şeydayev oyuna girdi.
79' Şeydayev'in pasında ceza sahasına ilerleyen Amaral kaleyi cepheden gören bölgeden şutunu çekti ama top sütten auta gitti.
88' Kocaelispor'da Kharaishvili'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşu auta gitti.
5 dakika uzatma.
89' Kocaelispor'da Atila Turan'ın ortasında Kharaisvili kaleye çok yakın bölgeden kafa vuruşunu yaptı ama top kalecinin üzerine gitti.
Maç bitti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(35 )
Gölcüklü - Bu antrenör için, onu getiren yönetim için ve getirdikleri futbolcular için ne demek lazım bilemedim…53 yaşındayım ilk defa Kocaelispor maçını seyretmek işkence geliyor artık..
Ahi - Ertuğrul'un ahi tuttu
İşçi41 - Evet sayın hodri meydan grubu açıklama yayinlicakmisiniz Ertuğrul Sağlamı yediniz şimdi Mustafa hocayla mutlumusuz kötü oynuyoruz diye hocaya laf attığınız hoca gitti yeni hocamız öyle güzel oynatıyorki Bi an tvden ayrılmadık okadar çok pozisyonumuz barkı izlerken yorulduk barselona tarzı tiki taka oyun süper...
Sadece Körfez - Bu rezalet oyunla 1 puan büyük nimet. Haftaya ıstaka bestesi yankılanır tribünlerde.
Necdet - Yazıklar olsun bu takıma bu duruma getirenlere yazıklar olsun bırakın şampiyon olmayı ployoff ada kalmayın Bundan sonraki maçlara genç takımı çıksın Yönetim hoca herkes bıraksın bari türbinde ekran başında kahrolmayız
Wolf - Playoff a kalırsak ne ala yönetim tam beceriksiz istifaaaaa
Necdet - Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu hocayı getirirken hangi kriterlerini göz önünde bulundurdunuz ne başarısı vardı da Ertuğrul yollayıp bunu getirdiniz şaka mısınız siz takım kötüye gitsin diye mi uğraşıyorsunuz
Uefa Alt - Elle tutulur bir yabancı futbolcumuz yok,
Yönetim bu da sana yazar...
Harsingen - Sende ertuğrul sağlam gibi burungada topsuz antrenman yatırıyorsun galiba top hep erzurumda piyano ve bale eğitimini bırak yada düş yakamızdan hoca
Basiskele41 - Şu an bu ligin en zayıf takımıyız İki pas yapamıyoruz ligin sonu beklenmeden acil ve radikal önlemler alırsan önümüzdeki seneyi kurtarabiliriz
Maçın sonu ne olursa olsun
Kımıl Kımıl - 5 li savunma 5 li ortasaha nedir santraforu ortasahada oynaması nedir gölü hodri meydanmı atacak
Tarafsız - TRT spikeri maçtan sonra istifasını verir adam resmen can çekişiyor
Sc - Adam napsin leş gibi iki takimin maçini vermişler. Hiç bisey anlatmasa davkim izler ki bu maci
Sadece 41 - Kısa ve net,
YÖNETİM İSTİFA
41,5 - Halı sahada maç yapsan daha keyifli bir maç olur.
Demir - Adın Kocaelisporsa adına layık futbolcu alacaksı çöp degil.biri koyuna söylesin
Körfezden_esen - İlk yarı bitimi ile yazıyorum ,
Lig kalitesiz bizim takım fazla kalitesiz
2.yari mucize olup kazansalar ne olur
Bizim bu takımdan yoğurt olsa ayran olmaz .
Salatalık olsa cacık olmaz. Kimse boşuna hayal kurmasin süper lig hayali felan bu takımın kumaşına ağır gelir . Play off kalsalar bile zaman kaybı olur . Bu takım bu saatten sonra futbol olarak üzerine koyabileceği hiç bir şey yok.
Acı çekiyoruz takımı izlerken , valla yazık.
Basiskele41 - Ligin en kalitesiz takımıyız bu güne kadar aldığımız puanlar takımın büyüklüğü ile alakalıdır bu puanları KOCAELİSPOR arması aldı
Reco - Çok rezil bir oyunumuz var korkak ve çaresiz
Necdet - Nasıl futbol bu takım resmen leş iki pas yapamıyoruz Erzurumspor karşısında orta Saya geçemiyoruz keşke Ertuğrul Sağlam kalsaydı en azından üç pas yapıyorduk neler yaşıyoruz bilemiyorum Erzurumspor transfer yapamamış yaş ortalaması neredeyse 35 yazık yazık bu takıma
Radikal - Yönetim istifa Hodri meydan istifa
Cuk Diye - İlk teknik direktörlük deneyiminmi
Körfezim - Spikerin bile canı sıkıldı maçta, rezil futbol dicem ama ortada futbol yok.
Cakal - Dakika 43 Emir geri pas vereyim derken büyük hata yaptI..bizim takIm harbiden cok kötü..antrenör degisti ama geri pas atmalarI bitmedi.. bu nasIl bir oyun arkadaslar bir Kocaelisporlu olarak uyanIyorum.. berbat bir takImImIz var maalesef.
Ford Thames - Anlaşıldıki. Yarım gol bile atmamız zor
Krfz_shark - Doğru çıkmış dizilimde bekleyip kontradan gol bulmak lazım beraberlikte iyidir
Basiskele41 - 1 puan işine yaramaz yenil daha iyi bu kafa bizi buralara getirdi
Can Can - Klubu menejerlere birakan koyun istifaa yeterrrrrrrr engin koyunn artikkkkk yeterrrrrr düs yakamizdannn düş
Harbi Izmitli - Hoca dön 442 ye 352 ye çift santrafora bu beşli savunmada ne ya adamlar oynuyor ortasahayı geçemiyoruz
Sadece Körfez - Her pozisyonda hakeme itiraz eden Eren ve Yumlu, çirkefliğin kitabını yazıyorsunuz.
Murat - Arkadaş kocaelispordan soguttunuz bu şehirdeki insanları,koyun sürüleri karaktersizspor.
Kocaeli - Üstüne para verseler seyredilemeyecek bir maç oluyor.
Körfezli Savaşçı - Bu 5 4 1 dizilişi ile bırak gol atmayı şut bile çekemeyiz. Hani hücum oynatacaktın . Gol atacaksan ortasaha yı kalabalık santraforuda ikiye çıkartacaksın
Basiskele41 - Biri 3,5,2 ne bu hocaya anlatsın sanki gol yemeyim yeter havasında biz super lige çıkmak için son 10 maçı almamız bile yetmeyebilir
Son Pişman - Sende buna inandın mı?
Bu takım ve hocanın alabileceği en iyi sonuç golsüz beraberlik , hoca yeni ama uyanık , tezgahın farkında, yönetim bunuda gönderir
Basiskele41 - Maçı anlatan spiker(seyir zevki sıkıntılı bir maç) diyor dakika 25,üç pas yapamadık daha
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.