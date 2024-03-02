Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bültenini yayımladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 8,5 gerileyerek 28 milyar 87 milyon dolara düştü.

Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bültenini yayımladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ticaret Bakanlığının şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. 

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat şubatta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 yükselerek 21 milyar 86 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,2 gerilemeyle 49 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 42,3 azalışla 7 milyar 2 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 14,6 puan artarak yüzde 75,1, enerji verileri hariç tutulduğunda 15,3 puan yükselişle yüzde 89, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 6 puan artarak yüzde 93,3 oldu.

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

Geçen ay en çok ihracat yüzde 11,6 artış ve 10 milyar 449 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 16,5 artış ve 7 milyar 775 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 13,4 artış ve 2 milyar 714 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94 (19 milyar 815 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,2 (877 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,4 (296 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 723 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 333 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47 olarak hesaplandı.

Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 771 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 707 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 97 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT VERİLERİ

Şubatta en çok ithalat yüzde 18,2 azalış ve 19 milyar 397 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 24,1 artış ve 4 milyar 399 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 26,1 yükseliş ve 4 milyar 277 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 79,1 ile imalat sanayisinde (22 milyar 220 milyon dolar), yüzde 14,2 ile madencilik ve taş ocakçılığında (4 milyar 1 milyon dolar), yüzde 3,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 20 milyon dolar) hesaplandı.

Şubatta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 155 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 435 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 221 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 61,9 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 402 milyon dolarla Avrupa Birliği, 6 milyar 717 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 218 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 49,9 AZALDI

GTS kapsamında ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 8,5 artarak 41 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 azalarak 54 milyar 306 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 6,6 azalarak 95 milyar 383 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 49,9 azalarak 13 milyar 229 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,6 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

# ABD, Ocak

02 Mar 2024 - 14:36 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.272.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Apartman dairesinde piton bulundu! Sahibi, 'evcil' diyerek pitonu geri istedi mask
Apartman dairesinde piton bulundu! Sahibi, 'evcil' diyerek pitonu geri istedi
THY Melbourne seferlerine başladı mask
THY Melbourne seferlerine başladı
Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bültenini yayımladı mask
Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bültenini yayımladı
Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçilecek mask
Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçilecek
Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık mask
Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık
Türkiye'de geçen yıl 16 bine yakın yatırım teşvik belgesi düzenlendi mask
Türkiye'de geçen yıl 16 bine yakın yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL