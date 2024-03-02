Çetinkaya: Tüm önceliğimiz insanın huzuru olacak

AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Kültür Merkezi’nde seçim beyannamesini açıklıyor. Beyanname açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Başkanı Kaan Şengül, Cumhur İttifakı ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLAN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM”

Karamürsel’in evladı olmak için var gücü ile çalışacağını söyleyen Çetinkaya, “Kimsesizlerin kimsesi olan bir belediye başkanı olacağım. Belediye başkanımız sorunları bitmiş bir belediye teslim ediyor. Huzurun bir başkenti olan Karamürsel’de tüm evlerinde huzur olmasını istiyoruz.

“NEFSİME SALDIRANLARI DA AFFEDECEĞİM”

Tüm önceliğimiz insanın huzuru olacak. Aramıza asla siyaset girmeyecek. Ben seçilirsem 60 bin kişinin belediye başkanı olacağım. Bana oy vermeyene de 1 Nisan sabahı kapım açık olacak. 1 Nisan sabahı nefsime yapılan zulümleri de affedeceğim. Karamürsel’in evladı olacak, bir gün o koltuktan kalktığımda yüzünüze bakacağım. Gençlerimize ‘Mesut abileri’ olarak hizmet edeceğim. Seçim günü Karamürsel’i ilçelerin birincisi yaparak Büyükşehir belediye başkanımızın elini rahatlatacağız.” diye konuştu.