Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
12. GIORGI KHARAISHVILI
19. ATİLA TURAN
38. DAVIT SKHIRTLADZE
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
53. BURAK ÖKSÜZ
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI
77. OĞUZ CEYLAN
YEDEKLER
1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
23. TUNCER DUHAN AKSU
32. MEHMET YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
47. RAMIL SHEIDAEV
67. MEHMET ENES SARI
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
ERZURUMSPOR FK
1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ
77. CELAL HANALP
3. YAKUP KIRTAY
7. SÜLEYMAN KOÇ
10. EREN TOZLU
14. ALİCAN ÖZFESLİ
18. ÖZGÜR SERT
20. MUHAMMED FURKAN ÖZHAN
22. MUSTAFA YUMLU
25. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA
53. ORHAN OVACIKLI
YEDEKLER
13. RIDVAN OĞUZHAN YAĞCI
71. FIRAT AYMAK
6. ALPEREN KARACA
9. HÜSEYİN MEVLÜTOĞLU
4. FIRAT ŞAŞİ
16. MUHAMMED EMİN YAVAŞ
23. CENGİZHAN BAYRAK
24. HEROLIND SHALA
41. YİĞİT FURKAN TÜRKMEN
99. MUSTAFA GÜRKAN VARLIK
Teknik Sorumlu
HAKAN KUTLU
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aykut - Oüuz yerine mehmet oynasa daha da iyiydi şimdiye kadar oğuz ceylan boşş
Servetiye Cephesi - Çıkabilecek en ideal kadro budur. Oğuz yerine Mehmet olabilirdi. Duhan demek ki Atilla'yı kesemiyor. Bizim bu çöp transfer sevdamız ne zaman bitecek bakalım.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.