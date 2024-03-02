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02 Mar 2024 - 15:01- Spor G:

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

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Kocaelispor’un bugün 16.00’da deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın ilk 11'leri belli oldu

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask
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KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

12. GIORGI KHARAISHVILI

19. ATİLA TURAN

38. DAVIT SKHIRTLADZE

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

53. BURAK ÖKSÜZ

55. YUSUF ABDİOĞLU

70. BARIŞ ALICI

77. OĞUZ CEYLAN

YEDEKLER

1. HARUN TEKİN

5. HAŞİM ARDA SARMAN

7. CEM EKİNCİ

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

23. TUNCER DUHAN AKSU

32. MEHMET YILMAZ

45. MESUT CAN TUNALI

47. RAMIL SHEIDAEV

67. MEHMET ENES SARI

 Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL

ERZURUMSPOR FK

1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ

77. CELAL HANALP

3. YAKUP KIRTAY

7. SÜLEYMAN KOÇ

10. EREN TOZLU

14. ALİCAN ÖZFESLİ

18. ÖZGÜR SERT

20. MUHAMMED FURKAN ÖZHAN

22. MUSTAFA YUMLU

25. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA

53. ORHAN OVACIKLI

YEDEKLER

13. RIDVAN OĞUZHAN YAĞCI

71. FIRAT AYMAK

6. ALPEREN KARACA

9. HÜSEYİN MEVLÜTOĞLU

4. FIRAT ŞAŞİ

16. MUHAMMED EMİN YAVAŞ

23. CENGİZHAN BAYRAK

24. HEROLIND SHALA

41. YİĞİT FURKAN TÜRKMEN

99. MUSTAFA GÜRKAN VARLIK

 Teknik Sorumlu
HAKAN KUTLU

Kaynak: Haber Merkezi

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02 Mar 2024 - 15:01 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Aykut - Oüuz yerine mehmet oynasa daha da iyiydi şimdiye kadar oğuz ceylan boşş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:01
01

Servetiye Cephesi - Çıkabilecek en ideal kadro budur. Oğuz yerine Mehmet olabilirdi. Duhan demek ki Atilla'yı kesemiyor. Bizim bu çöp transfer sevdamız ne zaman bitecek bakalım.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mart 15:53

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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