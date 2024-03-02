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02 Mar 2024 - 15:07- Siyaset G:

MHP İl Başkanı Demirbaş’tan, YRP Başkanı Taştan’a sert cevap

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MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, “Akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüğüm YRP İl Başkanı Ali Taştan, sokaklarda YRP dışında parti göremediklerini ifade etti. Kendisi sokaklara o kadar çıkmıyor olacak ki 7/24 sahada var güçleriyle çalışan Cumhur İttifakı’ndan bihaber” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
MHP İl Başkanı Demirbaş’tan, YRP Başkanı Taştan’a sert cevap mask
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YRP’nin aday tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Ali Taştan seçim çalışmaları kapsamında kendileri dışında bir partiyi sahada göremediklerini ifade etti. MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Taştan’a tepki gösterdi. Murat Nuri Demirbaş konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Dün ilimizde gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi aday tanıtım toplantısında akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüğüm YRP İl Başkanı Ali Taştan, sokaklarda YRP dışında parti göremediklerini ifade etti. Kendisi sokaklara o kadar çıkmıyor olacak ki 7/24 sahada var güçleriyle çalışan Cumhur İttifakı’ndan bihaber. Dün sözde gerçekleştirecekleri ‘esnaf ziyareti’ programını parti yürüyüşüne çevirip var güçleriyle çalışan Cumhur İttifakı stantlarını gördüklerinde selam dahi vermemelerinden gözlerini gerçeklere ne kadar kapattıklarını anlayabiliyoruz.

BU ZİHNİYETE İZİN VERMEDİK VERMEYECEĞİZ

Biz Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza sahalarda vatandaşlarımızla, esnaflarımızla görüşüp dertlerini sıkıntılarını dinliyor çözüm üretmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizler, yalan yanlış şekilde halkımızın gözünü boyamaya çalışan bu zihniyetlere hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin izinde adım adım yürümeye devam edecek, Allah’ın izniyle alnımız ak bir şekilde seçim sürecimizi zaferle taçlandıracağız”

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02 Mar 2024 - 15:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

41,5 - İl başkanı olarak hiç belediye başkanı adayı çıkartmayan biri olarak ne anlatıyorsun muhterem..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:03
01

Sade Vatandaş - Alpaslan Trkeş'in MHP'si bir başka partiye verdiği destekle övünüp, ülkenin bir çok yerinde belediye başkanı adayı çıkarmamakla mı parti olacaktı ? Bu hallere mi düşeekti ?

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 02 Mart 15:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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