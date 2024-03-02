SABAH ŞEHRE VARDILAR
Şampiyonluk yarışında takımını yalnız bırakmak istemeyen Kocaelispor taraftarı Erzurum’da da takımını yalnız bırakmadı. Yeşil siyahlı taraftarlar hava ve kara yoluyla hem organize hem de münferit olarak stadın yolunu tuttu. Zorlu deplasmanda Kocaelispor taraftarına 400 kişilik kontenjan ayrılmıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aykut - Çileyi hep taraftarmı çeker arkadaşlar sizlere helal be futbolcular gerçekten sahtekar ertuğrul hoca gitti bizim 2.lik hayal oldu be şimdi bağıralım bakalım bu sefer istifa yönetim e
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.