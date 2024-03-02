AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’nın seçim beyannamesinin açıklamasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önemli mesajlar verdi. Büyükakın mevcut Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı kast ederek, “İsmail kardeşimizin huzurunu bozacağım. Onu alacağız. O huzurun başkentinde çok durdu. Biraz huzuru bozulsun” diye konuştu.
Büyükakın: İsmail Yıldırım’ın huzurunu bozacağım
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın huzurun başkentinde çok kaldığını belirterek, “İsmail kardeşimizin huzurunu bozacağım. Onu alacağız. O huzurun başkentinde çok durdu. Biraz huzuru bozulsun” dedi.
02 Mar 2024 - 15:12 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset --- Okunma Yazdır
Mahreç Süriye Çatak Tek
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Iskender . - Genel sekreter yada genel sekreter yardımcısı yapacak.....
Burak - Bu ne saçma bir açıklama yahu. Başkan havalara girmiş maşallah
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.