Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Salı günü Ankara'ya gelecek

Filistinli Bakan Maliki,"Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır" diye konuştu.
Kaynak: AA
ADF'de konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.