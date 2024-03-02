17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisi böyle sürükledi

Olay, dün akşam saatlerinde Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi Bostan Sokak'taki Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Polis memuru S.Y., otomobilin camını açtırarak sürücüden evraklarını istedi. Panikleyen sürücü gaza bastı. Bu sırada eli otomobilin camında bulunan polis, sürüklenerek yere düştü. Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis tedavisinin ardından taburcu oldu.
POLİSİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kısa sürede yakalanan ehliyetsiz sürücü M.E.Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan M.M.T. bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Görüntülerde polis memurunun sürüklendiği ve aracın hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Aslı HU nesli HU - Bunlar da da alışkanlık oldu arabaya tutunmak , milletin de başını yakacaksınız , ya adam gibi uygulama yapın yada bırakın gitsin zaten herşey açık 2 saat sonra özür dilemeye gelir , nedir nedendir bu tutum anlamış değilim doğrusu …
ezoo - 20 k ceza keşerşen mılletın devlete olan şayğışı şevğışı kalmaz
Son Pişman - Bende bu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaya kıl oluyorum, burada görevli güvenlik görevlisine mukavemet ve görev başında yaralama yok mu?
Bu çocuk (17 yaşında ama trafikte araç kullanma yetkinliğinde) kimin nesi ?
Mehmet - Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı zaman imza veriyor konu kapanıyor mu sanıyorsun? Mahkemelerin yoğunluğu , olayın oluş şekli , delil toplanması , iddianame hazırlanması v.s sürecinde hem şahıs gözetim altında tutuluyor hemde mahkeme evresine kadar zaman kazanılıyor. 6 ay adli kontrol verildiyse örneğin , son imzayı verdikten sonra dava açılıp yargılanması yapılıyor.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.