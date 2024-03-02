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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Mar 2024 - 15:27- Asayiş G:

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisi böyle sürükledi

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama noktasından kendisini durdurmak isteyen polisi sürükleyerek yaralayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin araçla sürüklenmesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisi böyle sürükledi
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisi böyle sürükledi
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Olay, dün akşam saatlerinde Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi Bostan Sokak'taki Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Polis memuru S.Y., otomobilin camını açtırarak sürücüden evraklarını istedi. Panikleyen sürücü gaza bastı. Bu sırada eli otomobilin camında bulunan polis, sürüklenerek yere düştü. Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis tedavisinin ardından taburcu oldu.

POLİSİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kısa sürede yakalanan ehliyetsiz sürücü M.E.Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan M.M.T. bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Görüntülerde polis memurunun sürüklendiği ve aracın hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

# Darıca, ehliyet, sürücü, polis

02 Mar 2024 - 15:27 Kocaeli/ Darica- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Aslı HU nesli HU - Bunlar da da alışkanlık oldu arabaya tutunmak , milletin de başını yakacaksınız , ya adam gibi uygulama yapın yada bırakın gitsin zaten herşey açık 2 saat sonra özür dilemeye gelir , nedir nedendir bu tutum anlamış değilim doğrusu …

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 18:04
02

ezoo - 20 k ceza keşerşen mılletın devlete olan şayğışı şevğışı kalmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:51
01

Son Pişman - Bende bu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaya kıl oluyorum, burada görevli güvenlik görevlisine mukavemet ve görev başında yaralama yok mu?

Bu çocuk (17 yaşında ama trafikte araç kullanma yetkinliğinde) kimin nesi ?

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 02 Mart 15:36
03

Mehmet - @Son Pişman 01 nolu yoruma cevabı: Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı zaman imza veriyor konu kapanıyor mu sanıyorsun? Mahkemelerin yoğunluğu , olayın oluş şekli , delil toplanması , iddianame hazırlanması v.s sürecinde hem şahıs gözetim altında tutuluyor hemde mahkeme evresine kadar zaman kazanılıyor. 6 ay adli kontrol verildiyse örneğin , son imzayı verdikten sonra dava açılıp yargılanması yapılıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:10
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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