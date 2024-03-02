17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisi böyle sürükledi

Aslı HU nesli HU - Bunlar da da alışkanlık oldu arabaya tutunmak , milletin de başını yakacaksınız , ya adam gibi uygulama yapın yada bırakın gitsin zaten herşey açık 2 saat sonra özür dilemeye gelir , nedir nedendir bu tutum anlamış değilim doğrusu …