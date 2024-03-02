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02 Mar 2024 - 15:44- Siyaset G:

Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak

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AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim beyannamesinde yer alan Karamürsel Hükümet Konağı, Adalet sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Denizcilik Müzesi, Karamürsel Er Meydanı, Karamürsel Emekli Kıraathanesi, Kitap Kafe, Mahalle Konakları Projelerini açıkladı. Çetinkaya, “Asıl projem Karamürsel’in mesut kardeşiniz ile mesut olmasıdır” dedi.

Süriye Çatak Tek
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Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak mask
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
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CUMHUR İTTİFAKI BİR ARADA

AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Kültür Merkezi’nde seçim beyannamesini açıkladı. Beyanname açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Başkanı Kaan Şengül, Cumhur İttifakı ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLAN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM”

Karamürsel’in evladı olmak için var gücü ile çalışacağını söyleyen Çetinkaya, “Kimsesizlerin kimsesi olan bir belediye başkanı olacağım. Belediye başkanımız sorunları bitmiş bir belediye teslim ediyor. Huzurun bir başkenti olan Karamürsel’de tüm evlerinde huzur olmasını istiyoruz.

Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak

“NEFSİME SALDIRANLARI DA AFFEDECEĞİM”

Tüm önceliğimiz insanın huzuru olacak. Aramıza asla siyaset girmeyecek. Ben seçilirsem 60 bin kişinin belediye başkanı olacağım. Bana oy vermeyene de 1 Nisan sabahı kapım açık olacak. 1 Nisan sabahı nefsime yapılan zulümleri de affedeceğim. Karamürsel’in evladı olacak, bir gün o koltuktan kalktığımda yüzünüze bakacağım. Gençlerimize ‘Mesut abileri’ olarak hizmet edeceğim. Seçim günü Karamürsel’i ilçelerin birincisi yaparak Büyükşehir belediye başkanımızın elini rahatlatacağız.

Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak

ADALET SARAYI YAPACAĞIZ

Biz projeleri belirlerken Karamürsel’in sorunlarına çözüm önerilerini sıraladık. Güney Otoyolu bu bölgenin trafiğini rahatlatacaktır. Bu proje hükümetimiz ve Büyükşehir’imizin öncülüğünde yapılacak. Okul bölgesinde emniyet binası, hükümet konağı da otogarın yerine hükümet konağı yapacağız ve altını otopark yapacağız. Karamürsel’de otopark sorunun farkındayız ve bu konuda ciddi projeler var. Adalet Sarayı’nı yıkılan cezaevinin yerine yapacağız.

GENÇLERE ÖNCELİK VERİLDİ

Karamürsel’e söz verdiğimiz Denizcilik Müzesi’ni Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapacağız. Karamürsel’e bu dönem er meydanına kavuşturacağız. Altın kemerimizi ilerde ışıklarla karşılayacağız. Amatör spor kulüplerinin sıkıntılarını gidereceğiz ve lisanslı sporcu sayısında zirvede yer alacağız. Karamürsel Gençlik Merkezi ve Kütüphanesinin büyük kısmı tamamlandı. Ama burayı 24 saat yaşayan bir yer haline getireceğiz. Ailelerin çocuklarının nerede olduğundan korkmadığı güvenli huzurlu bir mekana kavuşturacağız. Karamürsel Gençlik Merkezi bizim hayalini kurduğumuz bir projeydi. Büyükşehir Belediyesi bu dönem beyannamesine koydu.

EMEKLİLER UCUZ ÇAY İÇECEK

Karavan Park’ı talepleri ile ilgili Tahtalı’da 10 dönümlük alanda parkı yapacağız. Yıkılan hükümet binamızın yıkıldığı bölgede emeklilerimizin sosyalleştiği ve çayını ucuz içtiği bir mekan yapacağız ve altı da otopark olacak. Kitap kafelerin sayısının artmasını bekliyoruz. Restore edilen hamamın yanına kafe yapacağız. Halk eğitim merkezini kadınlarımız için yapacağız. 5 eski beldemize mahalle konağı yapacağız. Karamürsel sahillerinde anne çocuk kabinleri ve ihtiyaç noktaları olacak. Ücretsiz wifi alanları olacak.

DOĞA TURİZMİNE ÖNEM VERECEĞİZ

Ereğli’de konuk evimizi yapacağız. Kızılay hizmet binası yapacağız. Aş evi hizmetini daha kaliteli hale yapacağız. Sokakta kalan kişilerin de geçici barınmalarını sağlayacağı bir Kızılay hizmet binası olacak. Doğa turizmini geliştireceğiz. Mesire alanları olacağız. Kırsal mahallelerimize doğalgaz hizmetini devam ettireceğiz. İhsaniye barajı bitti, isale hatları yapımı devam ediyor. Geleneksel oyun sokaklarını hazırlamak istiyoruz. Çocuklarımızın güven içinde oynayacağı sokaklar olsun istiyoruz.

SOKAK HAYVANLARI SORUNUN ÇÖZECEĞİZ

Sokak hayvanlarının mamalarını biz üreteceğiz. Sokak hayvan sorunlarını da birlikte çözeceğiz. Besleme noktalarını biz belirleyeceğiz. Çocukların okula gittiği caddeler üzerinde besleme noktaları olmayacak. Mamayı biz üreteceğiz, vahşi beslemeyi ortadan kaldıracağız. Karamürsel’de karanlık sokak bırakmayacağız ve Karamürsel’i güvenli hale getireceğiz. Karamürsel inşallah Mesut Kardeşiniz ile mesut olacak” dedi.

Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak
Çetinkaya: Karamürsel Mesut kardeşiniz ile mesut olacak

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02 Mar 2024 - 15:44 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Murat - Ereğli bölgesi Bursa tirilye gibi olabilir özellikle balık menüleriyle garstro turizmin yeni uğrak yeri olabilir. Istanbula köprü ile yakın oluşu bir fırsat ama kafalar turizme çalışmıyor. Iznik zeytini ile ün yapıyor Karamürsel zeytini reklam edilemiyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 17:06

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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