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Kalkınma Yolu Projesi için Irak'la karşılıklı ofis açılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak yetkililerinin Kalkınma Yolu Projesi konusunda yakın ve yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Kalkınma Yolu Projesi'nin takibi için İki ülke arasında karşılıklı ofis açılması konusunda mutabık kalındı." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi için Irak'la karşılıklı ofis açılacak mask
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​​​​​​​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında ulaştırma alanında ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için çalışmaların hızlandığını söyledi.

Bu kapsamda, kısa süre önce Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiklerini anımsatan Uraloğlu, ülkeler arasında ulaştırma sektöründeki ilişkilerinin ve çalışmaların çok yönlü devam ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, yürütülen ilişkiler kapsamında Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, "Ülkemiz ile Irak makamları Kalkınma Yolu konusunda yakın ve yoğun bir çalışma yürütmektedir. Irak ile projenin teknik tarafına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Projenin finansmanı ve yürütülmesi konusunda da fikir alışverişi sürdürülüyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin takibi için iki ülke arasında karşılıklı ofis açılması konusunda mutabık kalındı. İlerleyen dönemde bu konuda somut adımlar atılacaktır. " ifadelerini kullandı.

Bölgede örnek bir güzergah yönetim modeli oluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Uraloğlu, demir yolunda ilk etapta uluslararası koridorları tamamlama gayretinde olduklarını ve Kalkınma Yolu'nun Türkiye'deki devamını bitireceklerini söyledi.

"NAKLİYELER 25 GÜNLÜK BİR SÜREDE YAPILABİLECEK"

Uraloğlu, proje ile bölgede ulaşımın daha kolay hale geleceğine dikkati çekerek, "Ümit Burnu'ndan bugün yaklaşık 45, Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyeler Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir sürede yapılabilecek." dedi.

Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilen Fav Limanı'na gelecek yüklerin Türkiye'ye, buradan Avrupa'ya ulaştırılacağını belirten Uraloğlu, bu amaçla 2022'nin başında altyapı çalışmalarına başlanan ve 4 yılda tamamlanması öngörülen projeyle Fav Limanı'ndan ülkeye ulaşacak yaklaşık 1200 kilometrelik çift yönlü otoban ve demir yolu inşa edilmesi planlandığını aktardı.

KALKINMA YOLU PROJESİ İÇİN 320 KİLOMETRELİK OTOYOL PLANLANDI

Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk ve Irak hükümetleri, devam eden çalışmalara ek olarak 23,8 milyar dolarlık yatırım yapacak. Türkiye, bu yatımları demir ve kara yolları için gerçekleştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ülkeden geçen 2 bin 88 kilometrelik demir yolu bağlantısı için 615 kilometrelik yeni hat, 1912 kilometrelik kara yolu koridoru içinse 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımı planladı.

Söz konusu demir yolu ağının 439 kilometresi mevcut durumda iken 1034 kilometresi devam ediyor, 615 kilometresi ise planlanıyor. Planlanan demir yolu ağları Gaziantep-Ovaköy arasında bulunuyor. Bu demir yolu için 5,8 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

Proje kapsamında ülkeden geçen kara yolu 1912 kilometre olacak. Söz konusu kara yollarının 1592 kilometresi mevcut durumda bulunurken, 320 kilometresi için planlama yapıldı. Şanlıurfa-Ovaköy arasında planlanan kara yolunun yatırım tutarı 2 milyar dolar olarak öngörülüyor.

Kaynak: AA

# Türkiye, yeni, çalışma

02 Mar 2024 - 15:52 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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