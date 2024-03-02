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Fitch, ABD'nin kredi notunu teyit etti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu "AA+" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak tuttu.

Fitch, ABD'nin kredi notunu teyit etti mask
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Fitch'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AA+" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

ABD'nin notunun ekonominin büyüklüğü, kişi başına düşen yüksek gelir ve dinamik iş ortamı gibi yapısal güçlerle desteklendiği belirtilen açıklamada, ülkenin dünyanın önde gelen rezerv para birimi olan ABD dolarını ihraç etmeden ve buna bağlı olağanüstü finansman esnekliğinden yararlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'de yönetim standartlarının ise son 20 yılda istikrarlı şekilde düştüğü, siyasi kutuplaşmanın arttığı ve bu durumun borç limiti ile hükümet kapanmaları konusunda dönemsel korkularla bütçe için ödenek sağlanması sürecini karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

Bu yönetişim sorunlarının ülkenin kamu maliyesine yönelik güvenilir orta vadeli konsolidasyon planının uygulanmasını engellediği belirtilen açıklamada, kasım ayında yapılacak başkanlık ve kongre seçimlerinin sonucunun politika oluşturma, mevzuatı geçirme ve uygulama becerisi açısından önemli olacağı vurgulandı.

FİTCH, NEW YORK COMMUNİTY BANK'IN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Söz konusu değerlendirmenin New York Community Bank yönetimindeki değişikliğin ve dahili kredi incelemesindeki zayıflıkların tespitinin ardından geldiğine işaret edilen açıklamada, Fitch'in New York Community Bank'ın risk profilini yeniden değerlendirdiği aktarıldı.

New York Community Bank, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklamasının ardından 29 Şubat'ta Üst Yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, Alessandro DiNello'nun Thomas Cangemi'nin yerine CEO olarak atandığı bildirilmişti. New York Community Bank, DiNello'yu şubat ayı başında operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Yönetim Kurulu Başkanı görevine getirmişti.

Ayrıca banka, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında değişikliğe giderek dahili risk yönetimine ilişkin açıklama eklemişti.

New York Community Bank'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iç kredi incelemesine dair iç kontrollerde etkin olmayan gözetim, risk değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden kaynaklanan zayıflıkların tespit edildiği belirtilmişti.

ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank, 31 Ocak'ta 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklamış ve kar beklentilerinin aksine zarar bildirmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlandığı ve 252 milyon dolar zarar edildiği kaydedilirken, temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı.

Bankanın hisselerindeki kayıp, bilançosunu yayımladıktan bu yana yüzde 65'i aştı.

Moody's de şubat ayında New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba3"ten "Ba2"ye düşürmüş ve daha fazla not indirimi için izlemede bırakmıştı.

Kaynak: AA

# ABD, ifade, Ocak, para

02 Mar 2024 - 15:55 - Dünya --- Okunma

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