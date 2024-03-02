Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Yaşam

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adresinde kapılarını açtı. Poliklinikte temel diş hekimliği hizmetleri başta olmak implant, ortodonti, protetik diş tedavileri ile tüm Kocaelilere hizmet verilecek.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı mask
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı
+12
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BEŞ KURUCU ORTAK BULUNUYOR

Özel Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tören ile açıldı. Polikliniğin kurucu kadrosunda Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Ahmet Kıvrak, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Can Poyraz, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Kemal Korucuoğlu, Diş Hekimi Sebahattin Özkeser ve Diş Hekimi Bilgehan Yıldırım yer alıyor. Dent Kartepe Polikliniğinin Sorumlu Müdürlüğüne ise Oğuzcan Koçak getirildi.

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı

TEMEL DİŞ TEDAVİLERİ VE BİRÇOK HİZMET

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bugün itibariyle alanında en iyi diş hekimleri arasında yer alan 8 doktor hastalarına tedavi sunacak. Poliklinikte temel diş tedavilerin yanı sora implant, ortodonti, protetik diş tedavileri, gülüş tasarımı ve birçok farklı alanda en kaliteli ve teknoloji malzemeler ile hizmet vermesi bekleniyor. Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:157/1 İzmit- Kocaeli adresinde tüm Kocaelililere hizmet verecek.

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı

SİZLERE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ

Açılışta beş ortak adına konuşma gerçekleştiren Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Ahmet Kıvrak şunları söyledi:
“2020 yılının zorlu pandemi sürecinde altı hekim ve dokuz personel ile kurmuş olduğumuz Arma Diş Merkezi sektörde bölge ve ülke genelinde öncü kuruluşlarından biri haline geldi. Kocaeli’nin diş sağlığı vizyonunu baştan sona değiştiren Arma Diş Grubu sizlerin ilgisiyle gün geçtikçe büyüyor. Yeni polikliniğimizde hastalarımıza uzman ekip, güler yüzlü personel ve son teknoloji ekipmanlarımız ile sizlere en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Dent Kartepe Polikliniği şehrimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz.

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, CHP İzmit İlçe Yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları, diş hekimleri ve davetliler katıldı.

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı

# parti, AK Parti, başkan, Büyükşehir, ilçe, Kocaeli, yeni, hizmet

02 Mar 2024 - 15:59 - Yaşam --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.272.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat mask
Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat
Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor mask
Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor
Beyin kanaması geçirmişti! Ünlü oyuncunun son durumu… mask
Beyin kanaması geçirmişti! Ünlü oyuncunun son durumu…
Pasif içiciliğe maruz kalan süt bebeklerin yüzde 75’i risk altında mask
Pasif içiciliğe maruz kalan süt bebeklerin yüzde 75’i risk altında
Grip ve soğuk algınlığının çaresi onda saklı! Faydaları saymakla bitmiyor mask
Grip ve soğuk algınlığının çaresi onda saklı! Faydaları saymakla bitmiyor
Ünlü oyuncu hakkındaki şiddet iddialarına yanıt verdi mask
Ünlü oyuncu hakkındaki şiddet iddialarına yanıt verdi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL