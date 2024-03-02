Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı

BEŞ KURUCU ORTAK BULUNUYOR

Özel Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tören ile açıldı. Polikliniğin kurucu kadrosunda Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Ahmet Kıvrak, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Can Poyraz, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Kemal Korucuoğlu, Diş Hekimi Sebahattin Özkeser ve Diş Hekimi Bilgehan Yıldırım yer alıyor. Dent Kartepe Polikliniğinin Sorumlu Müdürlüğüne ise Oğuzcan Koçak getirildi.

TEMEL DİŞ TEDAVİLERİ VE BİRÇOK HİZMET

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bugün itibariyle alanında en iyi diş hekimleri arasında yer alan 8 doktor hastalarına tedavi sunacak. Poliklinikte temel diş tedavilerin yanı sora implant, ortodonti, protetik diş tedavileri, gülüş tasarımı ve birçok farklı alanda en kaliteli ve teknoloji malzemeler ile hizmet vermesi bekleniyor. Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:157/1 İzmit- Kocaeli adresinde tüm Kocaelililere hizmet verecek.

SİZLERE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ

Açılışta beş ortak adına konuşma gerçekleştiren Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Ahmet Kıvrak şunları söyledi:

“2020 yılının zorlu pandemi sürecinde altı hekim ve dokuz personel ile kurmuş olduğumuz Arma Diş Merkezi sektörde bölge ve ülke genelinde öncü kuruluşlarından biri haline geldi. Kocaeli’nin diş sağlığı vizyonunu baştan sona değiştiren Arma Diş Grubu sizlerin ilgisiyle gün geçtikçe büyüyor. Yeni polikliniğimizde hastalarımıza uzman ekip, güler yüzlü personel ve son teknoloji ekipmanlarımız ile sizlere en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Dent Kartepe Polikliniği şehrimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, CHP İzmit İlçe Yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları, diş hekimleri ve davetliler katıldı.