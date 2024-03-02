Derincespor’da Taner Gülleri farkı

ISPARTASPOR’A FARK ATTI
Geçen hafta takımın başına geçen, ilk karşılaşmasında Karaman FK deplasmanında iyi oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybeden Derincespor, cumartesi günü sahasında ligde 5.sırada bulunan Ispartaspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısını 10.dakikada Alperen Pak’ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde geçen Sarı-Lacivertli ekip, ikinci yarıda 51.dakikada Ege Özkayımoğlu, 63.dakikada Ömer Faruk Çalışkan’ın attığı gollerle farkı arttırdı, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Temsilcimiz, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul’da Arnavutköy ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.