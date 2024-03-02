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02 Mar 2024 - 16:05- Spor G:

Derincespor’da Taner Gülleri farkı

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2.Lig Kırmızı Grup’ta düşme hattından çıkmak isteyen Derincespor, cumartesi günü sahasında konuk ettiği Ispartaspor’u 3-0 mağlup etti. Taner Gülleri, ikinci maçında galibiyetle tanışırken, Sarı-Lacivertli ekibin oynadığı futbol alkışlandı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Derincespor’da Taner Gülleri farkı mask
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ISPARTASPOR’A FARK ATTI

Geçen hafta takımın başına geçen, ilk karşılaşmasında Karaman FK deplasmanında iyi oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybeden Derincespor, cumartesi günü sahasında ligde 5.sırada bulunan Ispartaspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısını 10.dakikada Alperen Pak’ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde geçen Sarı-Lacivertli ekip, ikinci yarıda 51.dakikada Ege Özkayımoğlu, 63.dakikada Ömer Faruk Çalışkan’ın attığı gollerle farkı arttırdı, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Temsilcimiz, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul’da Arnavutköy ile karşılaşacak.

# hafta, İstanbul

02 Mar 2024 - 16:05 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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