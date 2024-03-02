Sakarya'da faciadan dönüldü! TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kaza, dün akşam saatlerinde D-650 karayolu Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan kontrolündeki 41 B 4008 çekici plakalı tırın sürücüsü Refik Büyükyılmaz (63), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır, evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan ve kalp masajı yapılan sürücü, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Büyükyılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Büyükyılmaz’ın cenazesi, memleketi Tekirdağ’a gönderildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.