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Sakarya'da faciadan dönüldü! TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

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Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda seyir halindeki tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan ve karşı şeride geçen tır, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Sakarya'da faciadan dönüldü! TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Sakarya'da faciadan dönüldü! TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
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Kaza, dün akşam saatlerinde D-650 karayolu Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan kontrolündeki 41 B 4008 çekici plakalı tırın sürücüsü Refik Büyükyılmaz (63), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır, evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan ve kalp masajı yapılan sürücü, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Büyükyılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Büyükyılmaz’ın cenazesi, memleketi Tekirdağ’a gönderildi.

Kaynak: İHA

# sürücü, polis, araç, ilçe

02 Mar 2024 - 15:58 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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