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Oğuzhan Keleş: Yarısı bizden kampanyası Kocaeli’mizi de kapsasın

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Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, “İstanbul için hayata geçen yarısı bizden kampanyamızın 700 bin TL hibe,100 bin TL taşınma ve kira desteği, 700 bin TL de iki yıl ödemesiz 10 yıl vadeli düşük faiz finansman desteğinin, aynı deprem riskini taşıyan Kocaeli’mizi de kapsaması önem arz etmektedir” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Oğuzhan Keleş: Yarısı bizden kampanyası Kocaeli’mizi de kapsasın mask
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Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Deprem Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada 17 Ağustos 1999 depreminde çok büyük acı yaşadığımızı belirterek, kentsel dönüşümün önemine değindi. Keleş, Yarısı Bizden kampanyasının kentimizi de kapsamını isteyerek, şu açıklamada bulundu:

“100 bine yakın konutumuzun olası depremde risk altında olduğu ön görülmekte. Yapacağımız ada bazlı, rezerv alanda ve yerinde dönüşüm çalışmaları ile hem şehir merkezlerimizi tekrar planlayıp ihtiyaç duyulan yol, otopark, sosyal donatı ihtiyaçlarımızı giderecek, hem de bizlere olası bir deprem öncesi güvenli yaşam alanları sunacaktır. Bu sebeple, öncelikle İstanbul için hayata geçen yarısı bizden kampanyamızın 700 bin TL hibe,100 bin TL taşınma ve kira desteği, 700 bin TL de iki yıl ödemesiz 10 yıl vadeli düşük faiz finansman desteğinin, aynı deprem riskini taşıyan Kocaeli’mizi de kapsaması önem arz etmektedir.

POZİTİF YAKLAŞIM SAĞLANMALIDIR

Vatandaşlarımızın imkânları çerçevesinde yapacakları ekonomik fedakârlıklarla, yenilenen evleriyle güvenli yaşam alanlarına kavuşacağını bilerek kentsel dönüşüme pozitif yaklaşımı sağlanmalıdır. Müteahhitler olarak önceliğimiz boş arsalarda konut üretimi yerine sunulacak teşvik ve imkânlar ile kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek, bilgi, birikim, sermayemizi bir araya getirmek ve bu yönde firmalarımızı yönlendirmek olacaktır. Önümüzdeki 5 yılı Kocaeli olarak yaşam alanlarımızı, ticari ve sanayi alanlarımızı depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm seferberliği başlatmalıyız

HEP BİRLİKTE GAYRET GÖSTERELİM

Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak önerimiz sayın valimiz ve Büyükşehir belediye başkanımızın öncülüğünde şehrimizin tüm dinamiklerinin bulunduğu, merkezinde vatandaşlarımızın görüşlerinin alındığı, şehrimizi depreme hazırlamak için bir platform oluşturmaktır. Oluşturulacak platformla tüm paydaşların kıymetli görüş ve önerilerinin alınacağı, yapacakları ekonomik fedakârlıklarla şehrimizin tüm yaşam alanlarını depreme hazırlamak için hep birlikte gayret gösterelim” 

# sosyal, Büyükşehir, deprem, Kocaeli, İstanbul

02 Mar 2024 - 17:06 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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