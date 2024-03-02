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Eşek arabası ve bisikletle onları yollarda görenler şaşırıyor

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İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki göstermek, bunu tüm insanlara duyurmak için Yousef ve Matilde Najmeddin çifti, 4 çocuğu ile birlikte 2021 yılında Fransa'dan yola çıktı. Önce eşek arabasıyla Bulgaristan'a kadar gelen Najmeddin ailesi, Bulgaristan'da tanıştıkları Amedeo Giacomini ile bisikletle Kocaeli'ye kadar geldi.

Eşek arabası ve bisikletle onları yollarda görenler şaşırıyor mask
Eşek arabası ve bisikletle onları yollarda görenler şaşırıyor
Eşek arabası ve bisikletle onları yollarda görenler şaşırıyor
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken tüm dünyada da tepkiler devam ediyor. Yousef ve Matilde Najmeddin çiftinin çocukları ile yaptığı destek görenlere alkış tutturuyor. Filistin asıllı olan 40 yaşındaki Yousef, 2021 yılında Fransız asıllı eşi Matilde ile Noon (12), Jood (9), Nınawa (6) ve Jal (4) isimli çocuklarını farklı ve özgür bir şekilde eğitmek ve onları Filistin'e götürmek için eşek arabası ile yola çıktı. İsrail'in Filistin'e saldırıları artınca Najmeddin ailesi, gittikleri ülkede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını anlatarak boykot çağırısı yaptı. En son geçtiğimiz yıl ekim ayında Bulgaristan'da Amedeo Giacomini (38) ile tanışan Najmeddin ailesi, onunla bisikletle Türkiye'ye kadar geldi. Kocaeli'ye ulaşan Najmeddin ailesi ve Amedeo Giacomini, Filistin'e kadar pedal çevirecek. Filistin'e destek için yola çıkan grup, yılın sonunda Filistin'e varacaklarını söyledi.

Eşek arabası ve bisikletle onları yollarda görenler şaşırıyor

"FRANSA'DAN YOLCULUĞUMUZA EŞEK İLE BAŞLADIK"

Eşiyle 14 yıl önce Filistin'de belgesel çekerken tanıştıklarını ve evlendiklerini söyleyen Yousef Najmeddin, "Eşimle Fransa'ya taşındık. Çocuklarımızı farklı ve özgür bir şekilde eğitmek istiyorduk ve onları yavaş yavaş yürüyerek Filistin'e götürmeye karar verdik. Fransa'dan önce eşek arabası ile Bulgaristan'a kadar geldik. Bulgaristan'a gelmemiz 2 senemizi aldı. Yolculuğumuzun amacı baştan beri Filistin'di. İsrail'in soykırımından önce biz yolculuğumuza başladık. Bulgaristan'dayken Filistin'de son olaylar patlak verdi ama biz, 'Seyahatimize devam etmeliyiz, hayatımıza devam etmeli ve Filistin hakkında yapabileceğimiz her şeyi yapmalı ve konuşmalıyız' dedik. İsrail'i boykot ettik. Çünkü bunun Filistin için en iyi mesaj olduğunu düşündük. İsrail ürünlerini boykot ediyorduk. İtalya, Hırvatistan, Bulgaristan'a kadar geldik. Bulgaristan'da eşek yolculuğumuzu bitirdik. Tanıştığımız arkadaşlar sayesinde bisiklet yolculuğuna başladık. Bulgaristan'da tanıştığımız arkadaşlar da aynı amaç doğrultusunda yolculuk yapıyordu. 6 bin kilometreye kadar eşekle yolculuk yaptık. Bulgaristan'dan Kocaeli'ye 2 bin kilometre yol yaptık. İstanbul'a geldiğimiz zaman kalabalık ve karmaşadan dolayı araba kullanmak durumunda kaldık. Daha sonra tekrar bisiklet kullanmaya devam ettik" diye konuştu.

Eşek arabası ve bisikletle onları yollarda görenler şaşırıyor

"2021'DE YOLCULUK YAPMAMIZIN TEMEL AMACI İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YAPTIĞI ZULÜM VE KATLİAM"

Konuşmasını sürdüren Yousef Najmeddin, "Fransa'da yolculuğa başladığımız zaman yavaş yavaş ilerlemek istedik çünkü çocuklarımızın bulundukları kültürü öğrenmelerini istedik. Aynı zamanda insanlara Filistin hakkında bilgi veriyor, İsrail'i boykot ettiğimizi söylüyorduk. Bu süreç zor oldu ama Filistin'deki durumu, katliamı göstermek için bu sürece girdik. 2021'de yolculuk yapmamızın temel amacı İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm ve katliam. Bu senenin sonunda Filistin'e yetişmeyi planlıyoruz. 2021'den beri Filistin'e hiç desteğimizi kesmedik. Hep İsrail mallarını boykot ettik. Elimizden geldiğince yolculuk esnasında Filistin'deki katliamı tüm insanlara anlattık" şeklinde konuştu.

Eşek arabası ve bisikletle onları yollarda görenler şaşırıyor

"FİLİSTİN'DE HAYAL EDEMEYECEK KADAR BÜYÜK KATLİAM VAR"

Konuşurken duygulanan Matilde Najmeddin, "Dehşetini hayal edemediğimiz bir duyguyu ifade etmek zor. İsrail'in Filistin'e yaptı çok korkunç. Filistin'de hayal edemeyecek kadar büyük katliam var. Fransa'da başladığımız yolculuğumuz boyunca insanlara İsrail'in katliamından bahsettik. İnsanlara bu katliamı durdurmak için ürünleri boykot etmeye davet ettik" ifadelerini kullandı.

Eşek arabası ve bisikletle onları yollarda görenler şaşırıyor

"YOUSEF VE AİLESİNİN YAPTIĞINI CESURCA BULDUM VE HAYRAN KALDIM"

Bulgaristan'da Najmeddin ailesi ile tanışan ve onlarla yolculuğa başlayan Amedeo Giacomini, "Daha önce İsrail'de çalışmıştım. İsrail halkının iyi olduğunu düşünüyorum ama hükümetin kiracılara eziyetini gördüm. İnsanların yemek yiyemediğini, aç kaldığını, banyo yapamadıklarını gördüm. Daha önce de Filistin'i destekliyordum ancak Yousef ile tanıştıktan sonra onlarla yola çıkmaya karar verdim. Yousef ve ailesinin yaptığını cesurca buldum ve hayran kaldım. Bunun üzerine Yousef ve ailesine katılma kararı aldım" dedi.

Kaynak: İHA

# ifade, VAR, Türkiye, HER, Kocaeli, İstanbul

02 Mar 2024 - 17:32 - Gündem --- Okunma

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