CHP İzmit İlçe Başkanlığı deprem paneli düzenledi

CHP İzmit İlçe Başkanlığı, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Çevre, Doğa ve Deprem konularından Sorumlu Başkan Yardımcısı Fadime Nur Karaçoban organizasyonunda İl Başkanlığında deprem paneli düzenledi. Panelde Prof. Dr. Mithat Fırat Özer; “ Kocaeli ve Deprem”, Mimar Arsal Arısal “Afetle Yaşamak”, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Engin, “ Türkiye’nin bugüne kadar depremle imtihanı. Bundan sonra ne yapmalıyız?”, İç Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Murat Sevindik ise “Deprem ve İç Mekan” konularında konuşma gerçekleştirdi.

BİR CAN MİLYONLARCA OYDAN DEĞERLİDİR

CHP İzmit Çevre, Doğa ve Deprem’den sorumlu Başkan Yardımcısı Fadime Nur Karaçoban yaptığı konuşmada, “Depremlerde olan kayıplarımızı en aza indirmek, kentlerimizi daha dayanıklı hale getirmek ve gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Deprem konusu siyasi savaş haline getirilmemeli, oy kazanımına alet edilmemelidir. İmar affı, imar barışı gibi uygulamalar ile yurttaşlarımızın hayatı tehlikeye atılmamalı, denetimler koşulsuz oy kaygısı olmaksızın uygulanmalıdır. Bir yurttaşımızın canı, binlerce milyonlarca oydan daha değerlidir.”