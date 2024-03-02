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02 Mar 2024 - 17:34- Gündem G:

CHP İzmit İlçe Başkanlığı deprem paneli düzenledi

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CHP İzmit İlçe Başkanlığı, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Çevre, Doğa ve Deprem konularından Sorumlu Başkan Yardımcısı Fadime Nur Karaçoban organizasyonunda deprem paneli düzenledi. Panelde Kocaeli ve Deprem başta olmak üzere birçok konu hakkında konuşma gerçekleştirildi.

Yavuz Solmaz
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CHP İzmit İlçe Başkanlığı deprem paneli düzenledi mask
CHP İzmit İlçe Başkanlığı deprem paneli düzenledi
CHP İzmit İlçe Başkanlığı deprem paneli düzenledi
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CHP İZMİT’TEN DEPREM PANELİ

CHP İzmit İlçe Başkanlığı, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Çevre, Doğa ve Deprem konularından Sorumlu Başkan Yardımcısı Fadime Nur Karaçoban organizasyonunda İl Başkanlığında deprem paneli düzenledi. Panelde Prof. Dr. Mithat Fırat Özer; “ Kocaeli ve Deprem”, Mimar Arsal Arısal “Afetle Yaşamak”, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Engin, “ Türkiye’nin bugüne kadar depremle imtihanı. Bundan sonra ne yapmalıyız?”, İç Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Murat Sevindik ise “Deprem ve İç Mekan” konularında konuşma gerçekleştirdi.

CHP İzmit İlçe Başkanlığı deprem paneli düzenledi

BİR CAN MİLYONLARCA OYDAN DEĞERLİDİR

CHP İzmit Çevre, Doğa ve Deprem’den sorumlu Başkan Yardımcısı Fadime Nur Karaçoban yaptığı konuşmada, “Depremlerde olan kayıplarımızı en aza indirmek, kentlerimizi daha dayanıklı hale getirmek ve gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Deprem konusu siyasi savaş haline getirilmemeli, oy kazanımına alet edilmemelidir. İmar affı, imar barışı gibi uygulamalar ile yurttaşlarımızın hayatı tehlikeye atılmamalı, denetimler koşulsuz oy kaygısı olmaksızın uygulanmalıdır. Bir yurttaşımızın canı, binlerce milyonlarca oydan daha değerlidir.”

CHP İzmit İlçe Başkanlığı deprem paneli düzenledi

# başkan, Türkiye, deprem, ilçe, Kocaeli, İzmit

02 Mar 2024 - 17:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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