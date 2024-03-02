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İşte Kocaeli’de partilerin belediye başkan adayları

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31 Mart yerel seçimlerine günler kala YSK kesin aday listesini 3 Mart Pazar günü duyuracak. Bugüne kadar Kocaeli’de partilerin çıkardığı adayları sizler için derledik.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İşte Kocaeli’de partilerin belediye başkan adayları mask
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31 MART SEÇİMLERİ ÖNCESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına iletti. Listeler 2 Mart saat 17.00 itibariyle kesinleşti. Bugüne kadar partiler tarafından açıklanan belediye başkan adaylarını sizler için derledik.

AK PARTİ’NİN KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Tahir Büyükakın, İzmit: Muharrem Tutuş Karamürsel: Mesut Çetinkaya, Gölcük: Ali Yıldırım Sezer, Başiskele: Mehmet Yasin Özlü, Kartepe: Mustafa Kocaman, Kandıra: Erol Ölmez, Derince: İbrahim Şirin, Körfez: Şener Söğüt, Dilovası: Ramazan Ömeroğlu, Çayırova: Bünyamin Çiftçi, Gebze: Zinnur Büyükgöz, Darıca: Muzaffer Bıyık

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Atasoy Bilgin, İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel: Ahmet Çalık, Gölcük: Özgür Yılmaz, Başiskele: Anıl Acurman, Kartepe: Nilay Şişman Merttürk, Kandıra: Serkan Açıkgöz, Derince: Sertif Gökçe, Körfez: Tayfun Balıkçı, Dilovası: Yakup Törk, Çayırova: Muharrem Gökçe, Darıca: Saide Arslan Çalışkan, Gebze: Aday yok

İYİ PARTİ’NİN KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Gencay Yıldıztekin, İzmit: Mehmet Kamil Şirin, Karamürsel: Mehmet Baş, Gölcük: İsmail Aynacı, Kartepe: Haluk Tamyüksel, Kandıra: Semih Sarıçay, Derince: Hüseyin Süer, Körfez: Azmi Cihat Hatipoğlu, Dilovası: Emin Yılmaz, Çayırova: Şevki Demirci, Gebze: Sadık Güvenç, Darıca: Özhan Öztürk. Başiskele: Aday yok

YENİDEN REFAH PARTİSİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Doğan Aydal, İzmit: Mustafa Şahin, Karamürsel: Ali Osman Aydın, Gölcük: Ahmet Eren, Başiskele: Uğur Yüksel, Kartepe: Berat Kansu, Kandıra: Levent Gödek, Derince: Gökhan Açık, Körfez: Hacı Latif İşçen, Dilovası Ercan Oğuz, Gebze: Kamil Ergün, Çayırova: Hamza Ekşioğlu, Darıca: Fatma Kurtuluş.

SAADET PARTİSİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Nurettin Uçar, İzmit: Sinan Yolcu, Karamürsel Murat Akbaba, Gölcük: Mehmet Emin Özçelik, Başiskele: Zafer Mutlu, Kartepe: Ethem Akbuğa, Kandıra: Ünal Kızılağıl, Derince: Cuma Ayvaz, Körfez: Erkan Küçükemirler, Dilovası: Hasan İnci, Gebze: Mustafa Türel, Darıca: Selim Çetinkaya, Çayırova: Aday yok

ZAFER PARTİSİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Nermin Tol, İzmit: Recep Yazıcı, Karamürsel: İdris Kılıçaslan, Gölcük: Serdar Önür, Başiskele: Alper Gülebaş, Kartepe: Süleyman Erdem, Kandıra: Tugay Kazan, Derince: Selman Gürpınar, Körfez: Abdulkadir Erbağcı, Dilovası: Hacı Kadir, Gebze: Koray Topçu, Çayırova: Muhammed Yıldız, Darıca: Özgür Kaleözü.

DEVA PARTİSİ’NİN KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Ensar Baturman, İzmit: Ercan Aktan, Karamürsel: Yunus Katı, Gölcük: Fırat Gülağız, Başiskele: Fatih Yaşar, Kartepe: Yusuf Nuhoğlu, Kandıra: Kadir Özdemir, Derince: Zekeriya Çıldır, Körfez: Orhan Bozkurt, Dilovası: Ali Çelik, Gebze: Mikail İzgi, Çayırova: İbrahim Çamkerten, Darıca: Muhammet Ünsur.

DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Serap Bilmez, İzmit: Semih Önal, Karamürsel: Şevval Polat, Gölcük: Gül Sıla Coşkun, Başiskele: Berkay Telin, Kartepe: Fehmi Toy, Kandıra: Davut Uzun, Derince: Serkan Çakal, Körfez: Salahattin Sal, Dilovası: Birkan Karayel, Gebze: Çetin Töngel, Çayırova: Hakan Ercan, Darıca: Demet Özdemir Çakal.

DEMOKRAT PARTİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Şamil Devrim, Karamürsel: Aynur Kurt, Gölcük: Ahmet Kaan Sur, Başiskele: Selma Dirim Sucu, Kartepe: Ahmet Cengiz, Kandıra: Halil İbrahim Nazlıgül, Derince: Hülya Uluzman, Körfez: Veli Yıldız, Dilovası: Ramazan Tekin, Gebze: Murat Ömgelen, Çayırova: Ahmet Albayrak, Darıca: Selim Akgöz. İzmit: Aday yok.

HÜDA- PAR KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Mehmet Eşin, İzmit: Muhammet Hanifi Karipçi, Karamürsel: Cihan Gök, Gölcük: Ali Çiftçioğlu, Başiskele: Saim Bamidici, Kartepe: Ahmet Polat, Kandıra: Mehmet Latif Ekinci, Derince: Mustafa Nazlı, Körfez: Mehmet Kazak, Dilovası: Aydın Akıcı, Gebze: Mehmet Kaya, Çayırova: Turan Sak, Darıca: Murat Yıldırım.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Muharrem Can, İzmit: Cahit Barutçu, Karamürsel: Hasan Sevim, Gölcük: Abdulkadir Üstüner, Başiskele: Şaban Örçen, Karrtepe: Gökhan Avcı, Kandıra: Yılmaz Coşkun, Derince: Raif Solmaz, Körfez: Gülsüm Demir, Dilovası: Tunay Yıldırım, Gebze: Fatih Öztürk, Çayırova: Mehmet Koç, Darıca: Cevat Demircan.

MEMLEKET PARTİSİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Ünsan Karasağız, İzmit: Timur Duman, Gölcük: Mehmet Balı, Kandıra: Oğuz Uslu, Derince: Yaşar Aka, Dilovası: Gökalp Erenoğlu, Gebze: Musa Ertürk.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Hakan Koçak, Gölcük: Beray Topçu, İzmit: Çiğdem Kandemir, Gebze: Erkan Baş. Çayırova: Orhan Mordoğan.

EMEK PARTİSİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Arzu Erkan, Gebze: Sinan Karataş.

MİLLİ YOL PARTİSİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Aslan Erarslan, Başiskele: Bilal Acar

SOL PARTİ KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: İlkay Deniz Torun Yüce

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02 Mar 2024 - 17:49 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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