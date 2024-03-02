Şener Söğüt, Kabakoz için müjdeyi verdi

TÜTÜNÇİFTLİK’TE YAPILDI

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt ikinci döneminde ilçede yapacağı çalışmalar için hazırladığı seçim beyannamesini Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde açıkladı. Açıklamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Cumhur İttifakı ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları. Meclis üyesi adayları ve çok sayıda partili katıldı.

DAHA BÜYÜK DESTEK VERİN

Yoğun katılım ve coşku içinde yapılan beyanname tanıtım toplantısında Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt projelerini anlattı. 5 yıl boyunca Körfez’in alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra kültürel ve tarihi değerleri ortaya çıkaran, turizmi geliştiren projeler yaptıklarını söyleyen Söğüt, sosyal projelerle her zaman halkın yanında olduklarını kaydetti. Körfezlilerin geçmişte verdikleri desteğin daha büyüğünü vererek daha fazla hizmet etmeye kendilerini yönelteceklerini söyleyen Söğüt, yapılan her projede tüm Körfezlilerin emeğinin olduğunu kaydetti.

KONFORLU ULAŞIM OLACAK

Körfez’e değer kattıklarını söyleyen Söğüt, “Planladığımız projeler bakanlıklar, büyükşehir ile birlikte yapacağımız çalışmalardır. Körfez-Kartepe metro hattı önümüzdeki dönemde kazma vurulacak. Körfezliler kaliteli bir ulaşım hizmetine kavuşacak. Körfez İlimtepe Bağlantı yolunun birinci etabı bitti, ikinci etabını yapacağız. Körfez Limanlar kavşağı ve 20 kilometrelik bölünmüş yol ile Kuzey Marmara yolunun Sevindikli kavşağına bağlanacaktır. Körfez’i tır ve kamyon yükünden kurtulacaktır.

DÖNÜŞÜMÜ YAPACAĞIZ

Prestijli caddeler yapacağız. Yarımca sahil araç geçiş köprüsünü yapacağız. Yarımca sahiline daha büyük araçlarla ulaşım sağlayacağız. Engelli ve güvenli yaya geçitleri yapacağız. Kentsel Dönüşüm de Barbaros Mahallesi tamamlandı sıra Kabakoz mevkiine geldi. Kabakoz bölgesi rezerv alan ilan edildiğinde Barbaros Mahallesi gibi kentsel dönüşümü başlayacak. İlimtepe bölgesinde Büyükşehir ve TOKİ yeni sosyal konutlar üretecek. Kentimizi dirençli şehirler arasına almak için yeni konutlar yapmak gerekiyor.

LOJİSTİK MERKEZİ KURACAĞIZ

Afet lojistik merkezini kurarak her türlü afete karşı hazırlıklı olacağız. 10’a yakın mahallemizin alt yapısını tamamladık. Kalan mahallelerimizin de alt yapısını önümüzdeki dönem tamamlayacağız. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi İUS önümüzdeki dönem yapacak. Bu tesis ile daha temiz bir denize kavuşacağız. 66 artı Aktif Yaşlanma Merkezini Tütünçiftlik ve Hereke’de açacağız. Eğitim, rehabilitasyon, istihdam ve erişebilirlikte engelsiz bir Körfez’i birlikte yapacağız.

SOSYOLOJİK MASTER PLANI YAPACAĞIZ

Körfez’in sosyolojik master planını yapacağız. Vatandaşa, STK’lara vereceğimiz destekler planlanacak. Kültür, eğitim ve spor alanları ile kentte değer katacağız. Önümüzdeki dönem de yoğun şekilde kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek. Halk kütüphaneleri açtık yenilerini açacağız ve çocuklarımızın buralarda daha kolay ders çalışmasını sağlayacağız. Üniversite öğrencilerimize desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Hereke halısı dokuma evini açtık ve önümüzdeki süreçte geliştireceğiz.

KONGRE MERKEZİ İNŞA EDECEĞİZ

Kocaelispor tesisleri Körfez’de yapılacak. İnşallah süper ligi de göreceğiz. 1000 seyirci kapasiteli spor salonumuzun birkaç kez ihalesini yaptık ancak istekli olmadığı için yapamadık. Bu dönem salonumuzu yapacağız. Mahalle spor tesisleri yapacağız. Kaşif çocuklar şehri yapacağız. Çocuklarımız için Körfez daha zevkli bir yer olacaktır. Devlet hastanemizin tüm onayları yapıldı ve ihalesini yaptık. Hastanemizi büyüteceğiz. 800 kişilik bir kongre merkezini de önümüzdeki dönem ilçemize kazandıracağız. Yeri ve projesi hazır.

FENER GÖLÜNE KAVUŞACAĞIZ

Körfez şehitliğini yenileyeceğiz. Taziye evlerimizi yenileyeceğiz. Galeri, sanayi ve nakliyecilerin içinde barındıracağı bir sanayi sitesini de ilçemize kazandıracağız. Elektrikli araç şarj istasyonları yapacağız. Yeni tır parklarını yapacağız. Fener gölü Millet Bahçesi için birçok adımlarını attık. Projesi hazır. Yarış pisti başka bir yere taşınacak ve Fener gölümüze kavuşacağız. Hereke’ye aqua parkı kazandıracağız. Sevindikli aktivite parkı yapacağız. Hacı Osman Mahallesi Sedat Yenigün caddesinde düzenleme yapacağız. Hereke sahil düzenlemesinin üçüncü etabı olan Şirinyalı bölgesini tamamlayacağız. Ağadere mesire alanını tamamlayacağız.

GES YAPACAĞIZ

Hayvan sosyalleşme parklarını iki noktaya daha yapacağız. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinin daha büyüğünü yapacağız. Kendi enerjimizi üretmek için GES projesini önümüzdeki dönem ilçemize kazandıracağız. Böylece daha tasarruflu bir belediye haline geleceğiz. Sıfır atık konteynırlarımızın sayılarını artıracağız. Doğalgaz mangallarının kapasitelerini artıracağız. Kırsal tarım destekleri devam edecek” dedi.