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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Mar 2024 - 18:09- Spor G:

Bir bir tükeniyoruz: 0-0

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Trendyol 1.Lig’de 25.hafta mücadelesinde deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelen Kocaelispor yine istenen oyunun uzağında bir görüntü çizdi. 90 dakika başladığı gibi golsüz bitti ve Kocaelispor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Geçen hafta olduğu gibi sahadan 1 puanla ayrılan temsilcimiz ilk iki yarışında da büyük bir yara daha aldı

Gökhan Beşiktaş
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MAÇ TUTUK BAŞLADI

Her iki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı maçta ilk tehlike ev sahibi ekipten geldi. 7.dakikada gelişen atakta Erzurumspor'da Eren Tozlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşu kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı. 10.dakikada Kocaelispor'da Amaral'ın pasında kontrol ettiği topla sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alıcı, Mustafa Yumlu ile ikili mücadelede yerde kaldı ancak oyun devam etti. 20.dakikada sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortası kaleye yöneldi. Gökhan Değirmenci yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

EN NET FIRSAT ERZURUM’DAN

33.dakikada Kocaelispor'da Barış Alıcı'nın sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisine gelen topa Kharaishvili vurdu ama yine savunma araya girdi. 43.dakikada Amaral'ın orta alanda kazandığı pasta Emir Ortakaya'ya pasını attı. Emir Ortakaya'da kaleci Gökhan Değirmenci'ye geri pas attı ama çok yavaş giden topa Eren Tozlu koşarak yetişti. Eren Tozlu kaleci Gökhan'ı geçti. Eren Tozlu'nun ayağından aşan topa son anda Yusuf Abdioğlu yetişti ve kornere gönderdi ve net bir tehlike son buldu.

AMARAL VE KHARAİSHVİLİ KAÇIRDI

Maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip Kocaelispor kalesine gitmekte zorlandı. Temsilcimiz baskı kurup pozisyonlar üretmek istese de istediği oyunu oynayamadı. 76.dakikada Barış’ın etkisiz şutu kalecide kalırken 78.dakikada Amaral’ın şutunda top üstten auta gitti. 88.dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. 89.dakikada Atila’nın ortasında Kharaishvili çok iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 5 dakika uzatma eklenen karşılaşmanın son bölümünde de gol olmadı ve Kocaelispor sahadan 1 puanla ayrılarak ilk iki yarışında büyük bir yara daha aldı.

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02 Mar 2024 - 18:09 Kocaeli- Spor --- Okunma

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