Trendyol 1. Lig’in 25. Haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “İçerde dışarda fark etmeden kazanmamız maçlara çıkıyoruz. Oyuna baktığımızda tabii ki kazanacak oyunu daha ortaya koyamıyoruz takım olarak. Yani geçen haftaya göre daha dirençli bir oyun vardı. Sahada daha iyi duran ama ofansif anlamda oyunun üstünlüğünü alma anlamında pas kalitesi anlamında oyunu tutup topun bizde kalması anlamında yeteri kadar yeteri seviyede değildik. Bu yönlerimizi geliştirmemiz lazım. Gereksiz çok geri basını yaptık. Bu da biraz herhalde özgüvenle alakalı içinde bulunduğumuz iki üç haftadır maç kazanamamamızın verdiği bir özgüven sorunu var tabii sahada. İkinci yarıda son bölümde iki tane net pozisyon yakaladık yani bir gol atsaydık bir sıfır kazanabilirdik o gollerden biri ama maçın geneline bakarsak beraberlik iki takım için de hak edilen bir sonuçtu. Kendimize baktığımızda oyun olarak geliştirmemiz gereken çok yön var. Şu anda lig üçüncüsü olan bir takımın daha güvenli, daha pozitif sahada durması lazım. Fiziksel olarak dediğim gibi geçen haftaya göre bir tip daha iyiyiz ama oyunsal anlamda inşallah bunu da adım adım istediğimiz oyuna sahip koymak için çalışmaları yapacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olacak” diye konuştu.
Mustafa Gürsel: “Beraberlik iki takım için de hak edilen bir sonuçtu”
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, berabere kaldıkları Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, iki taraf için de beraberliğin hak edilen bir sonuç olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Can Can - Birak git bu kocaelispor ismi sana 5 gömlek büyük gelir
Cantuğrul - Hiç erzurum dan Kocaeli ye gelme direk nereye gitmek istiyorsan oraya git biletin benden burası Kocaeli burada korkaklara yer yok
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.