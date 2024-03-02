Sezer: Gölcük’te Cumhur İttifakı kazanacak

SPOR SALONU DOLDU TAŞTI

Gölcük Belediye Başkanı ve Adayı Ali Yıldırım Sezer, ikinci döneminde Gölcük’te yapacağı hizmetlerle ilgili seçim beyannamesini 17 Ağustos Spor Salonunda açıkladı. Beyanname açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Şahin Talus, Gölcük eski Belediye Başkanı ve AK Parti eski İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Köpçü, Cumhur İttifakı ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Spor salonunda yapılan beyanname açıklamasında salonun dört bir yanı pankartlarla süslendi. Pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in fotoğrafları, gerçek belediyecilik sloganları yer aldı. Türk bayrakları ve AK Parti flamalar koltuklara bırakıldı. Büyük coşkunun yaşandığı Gölcük Beyannamesi açıklamasına katıyım yüksek oldu.

DÖNÜŞÜM DEVAM EDECEK

Gençlerin sloganları ile sahneye çıkan Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, kentsel dönüşüm ile yapmayı planladığı çalışmaları anlatmaya başladı. Kent merkezinde başlattıkları kentsel dönüşüm projesi ve yapılacak battı çıktı ile dönüşümün devam edeceğini belirtti. Büyükşehir ve bakanlıklarla yeni dönüşümler yapacaklarını belirten Sezer, “Gölcük kent geçişi projesi Gölcük’ün trafiğini rahatlatacaktır. Ulaşlı’nın güney ve kuzeyini başlayacak olan menfez çalışması trafiği rahatlatacak.

YENİ YAŞAM ALANLARI OLACAK

Yeni yapılacak olan tesislerin altlarında otopark olacak. Donanma parkının bir kısmında açık otopark yapacağız. Donanma parkını yapmak için askeriye büyük çalışmalar yaptık. Burada kentin nefes alacağı bir yer olacak. Eski sanayi alanında yeni bir yaşam alanı olacak. Burada bir alışveriş merkezi olarak düşündük. Ancak yatırımcılar buraya yatırım yapmaya yanaşmadı. Terminal binasının tamamlanması ile birlikte terminal taşınacak. Eğer yine bir AVM olmazsa biz buraya bir sosyal ve ticari alan yapacağız.

ILICA’YA OTEL YAPACAĞIZ

Eski sanayi alanında minimum 800 kişilik bir konferans salonu yapacağız. Yazlık ılıca otelinin projesi onaylandı. Yatırımcı olması halinde yap-işlet-devret modeli ile yapacağız. Yeni park alanları ve spor alanlarını ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz için Değirmendere ve Gölcük’te gençlik merkezleri kurulacak. Gençlerimiz için spor salonları yapacağız. Yazlıkta Orman Bakanlığında tahsisi aldığımız yerde yeni bir spor sahası yapılacak. Amatör spor kulüplerine desteğe devam edecek.

KAZANACAĞIZ

Saraylıda bulunan iki tarihi binamızın restorasyonunu yapacağız. Sağlıklı ulaşım çözümleri, Kobis hatlarının geliştirilmesine devam edeceğiz. Sağlıklı yaşlanma merkezleri Büyükşehir tarafından yapılacak. Engelsiz bir Gölcük için çalışmaya devam edeceğiz. Biz 31 Mart’a inanıyoruz ki hem büyükşehir de hem de Gölcük’te kazanan biz olacağız, Cumhur İttifakı olacak” dedi.