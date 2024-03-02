Büyükakın: Vaat ederek iş yapılmaz

BUNLAR SÖZLERİNİ TUTMAZ

Gölcük Belediye Başkanı ve Adayı Ali Yıldırım Sezer, ikinci döneminde Gölcük’te yapacağı hizmetlerle ilgili seçim beyannamesini 17 Ağustos Spor Salonunda açıkladı. Beyanname açıklamasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bunlar gelip belediyecilik yaptıklarını söylediler. Verdikleri sözleri tutmamak bunların şiarlarında var. Bir kişi işten çıkarmayacaklarını söylediler ama neredeyse aldıkları tüm belediyelerde emekçileri kapının önüne koydular. Bunların dediklerine inanarak arkalarından gidilmez.

CEDİT’İ YAPAMADILAR

Onlar atar Cumhur İttifakının belediyeleri sözlerini tutar. Zannediyorlar ki vaat ederek iş yapılacağını sanıyorlar. İzmit Cedit Mahallesi’ne gidip yarıda bırakmayacaklarını söylediler. Seçim bitti, yaptık, yapıyoruz, yan yattı, çamura battı diyerek 2 yılı geçirdiler. Sonra biz yapamıyoruz Büyükşehir yapsın dediler. Vatandaşımıza dedik biz başlamadık ama siz mağdur olmayın diye ilimizi taşın altına koyarız dedik. Biz başladık ve şu anda binalar yükseliyor. Belediyeler lafla iş yapamaz. Bizim gerçek belediyecilik dememizin tek sebebi bu. Gerçek belediyecilik laf üretenlerin değil iş üretenlerin yaptığı belediyeciliktir.

SALON ZAFERİ GÖSTERİYOR

Onlar Ağustos Böceği gibi cır cır cır yapıyorlar. Ağustos böceği yazın ötüyor sadece, bunlar yaz kış ötüyorlar. Türkiye’ye bahane üreten belediyecilik kavramını kazandırdılar. Gerçek belediyecilik bahane üreten değil, iş üreten belediyeciliktir. Biz problem çözerek yola çıkıyoruz. Beni çalıştırmadılar diyerek bahane üretiyorlar. Belediyeler bahane değil iş üretme makamlarıdır. Biz bundan sonra da bahane değil iş üreten belediyeler olacağız. Bu salon 31 Mart’a ne olacağını gösteriyor. 31 Mart’a Ali Yıldırım Sezer kardeşimiz yeniden başkan olacak. Bir öncekinden farkı daha yüksek oyla seçilecek” dedi.