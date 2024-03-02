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Memur-Sen Başkanı kaza geçirdi

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Memur-Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık, Derince’de kaza geçirdi. Otomobilin hava yastıkları açılırken, Şahin Yaşlık kazadan yara almadan kurtuldu.

Süriye Çatak Tek
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Memur-Sen Başkanı kaza geçirdi
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Kaza akşam saatlerinde, Derince İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu kavşakta meydana gelen kazada Şahin Yaşlık’ın bulunduğu araç hasar gördü. Otomobilin 4 hava yastığı açılırken, araç hasar gördü. Şahin Yaşlık kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

Memur-Sen Başkanı kaza geçirdi

# araç

02 Mar 2024 - 22:01 - Asayiş --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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