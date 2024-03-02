Otomobil istinat duvarından aşağı uçtu, sürücü takla atan araçta sıkıştı

Kaza Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi üzeri Kavanyum Sitesi önünde meydana geldi. Uğur Özdemir idaresindeki 41 ND 721 plakalı otomobil virajı alamayarak önce seyir halinde olan Aydın C. idaresindeki 41 AOY 867 plakalı araca çarptıktan sonra 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu.
TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Uğur Özdemir takla atan otomobilin içerisinde sıkıştı. Uğur Özdemir vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüyü SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.