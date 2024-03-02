Kaplan’ın belediye bütçesinden propaganda yapmasına tepki

AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Fikret Hacıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 2023 yılında 132 milyon 157 bin mesaj attığını, mesajlar için toplam 1 milyon 453 bin 658 lira para harcadığını belirtti. Hacıoğlu, Kaplan’ın belediye bütçesinden propaganda yaptığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

“Denetim Komisyonu Başkanı olarak; Son işçi sayısı bilgisini yazılı olarak istediğim halde vermeyen ve sayıyı saklayan İzmit Belediye Başkanı, sokakta kendisine 5 yılda kaç işçi aldınız diyen bir hemşehrimize "hiç işçi almadım sizi kandırıyorlar" dedi. 2023 yılında toplamda 1 milyon 453 bin 658 TL tutarında para harcadığı, belediyenin kurumsal SMS sistemi üzerinden vatandaşlara attığı mesajında yine işçi sayısını belirtmemiş.

1 YILDA 132 MİLYON 157 BİN MESAJ

İzmitli hemşehrilerimize, 2023 yılında 132 milyon 157 bin adet mesaj atarak sadece siyasi propaganda yapan Hürriyet, 2024 yılında da yine vatandaşlarımızın paralarıyla ödenen mesaj sistemi üzerinden aklınca Cumhur İttifakı Adayımız Muharrem Tutuş’u yıpratacağını düşünüyor. İzmitli hemşehrilerimiz artık bu numaraları yemiyor! 31 Mart akşamında, İzmit Belediyesi bütçesinden yürüttüğü seçim propagandasının hesabını İzmitli hemşehrilerimiz kendisine soracaktır.

KAÇ İŞÇİ ÇALIŞIYOR AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ

İstediğimiz halde gerçek sayıyı bizden saklayan Hürriyet’i laf kalabalığını bırakarak, kamuoyuna İzmit Belediyesi ve iştiraki olan Sarbaş ile Bekaş’ta toplam kaç işçi çalışıyor açıklamasını bekliyoruz. Eğer dediği gibi hiç işçi almamış ise kendisinden özür dilemeye hazırız. Aksi halde kendisini, yanılttığı tüm İzmitli hemşehrilerimizden özür dilemeye davet ediyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi