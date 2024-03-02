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02 Mar 2024 - 22:18- Siyaset G:

Kaplan’ın belediye bütçesinden propaganda yapmasına tepki

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AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Fikret Hacıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i 2023 yılında 132 milyon 157 bin mesaj atarak belediyenin bütçesinden propaganda yapmasına tepki gösterdi. Hacıoğlu, Kaplan’ın belediye ve iştiraklerinde kaç işçi çalıştırdığını açıklamasını beklediklerini söyledi.

Kaplan’ın belediye bütçesinden propaganda yapmasına tepki mask
Kaplan’ın belediye bütçesinden propaganda yapmasına tepki
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AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Fikret Hacıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 2023 yılında 132 milyon 157 bin mesaj attığını, mesajlar için toplam 1 milyon 453 bin 658 lira para harcadığını belirtti. Hacıoğlu, Kaplan’ın belediye bütçesinden propaganda yaptığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

“Denetim Komisyonu Başkanı olarak; Son işçi sayısı bilgisini yazılı olarak istediğim halde vermeyen ve sayıyı saklayan İzmit Belediye Başkanı, sokakta kendisine 5 yılda kaç işçi aldınız diyen bir hemşehrimize "hiç işçi almadım sizi kandırıyorlar" dedi. 2023 yılında toplamda 1 milyon 453 bin 658 TL tutarında para harcadığı, belediyenin kurumsal SMS sistemi üzerinden vatandaşlara attığı mesajında yine işçi sayısını belirtmemiş.

Kaplan’ın belediye bütçesinden propaganda yapmasına tepki

1 YILDA 132 MİLYON 157 BİN MESAJ

İzmitli hemşehrilerimize, 2023 yılında 132 milyon 157 bin adet mesaj atarak sadece siyasi propaganda yapan Hürriyet, 2024 yılında da yine vatandaşlarımızın paralarıyla ödenen mesaj sistemi üzerinden aklınca Cumhur İttifakı Adayımız Muharrem Tutuş’u yıpratacağını düşünüyor. İzmitli hemşehrilerimiz artık bu numaraları yemiyor! 31 Mart akşamında, İzmit Belediyesi bütçesinden yürüttüğü seçim propagandasının hesabını İzmitli hemşehrilerimiz kendisine soracaktır.

KAÇ İŞÇİ ÇALIŞIYOR AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ

İstediğimiz halde gerçek sayıyı bizden saklayan Hürriyet’i laf kalabalığını bırakarak, kamuoyuna İzmit Belediyesi ve iştiraki olan Sarbaş ile Bekaş’ta toplam kaç işçi çalışıyor açıklamasını bekliyoruz. Eğer dediği gibi hiç işçi almamış ise kendisinden özür dilemeye hazırız. Aksi halde kendisini, yanılttığı tüm İzmitli hemşehrilerimizden özür dilemeye davet ediyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi

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02 Mar 2024 - 22:18 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Yürüyüş Yolu Esnafı - Nasılda kudurup yalan yanlış çamur iftira atıyor akp neden İzmiti alamayacak kesinlikle bir tane belgeleri yok ispat yok salla gitsin meclis çoğunluğu akp de izmitte bunlar belediyeyi öyle zarara soktuki kulaklarınıza inanamassınız hepsi şahitli belgeli hemde İzmit halkı hizmet almasın diye Fatmaya yapmadıkları kalmadı ama yinede Fatma hanım bunların 20 yıldır yapamadıklarını ilk döneminde çok fazla iş yaptı Allahın izniyle inşallah yine Fatma hanım tek izmitte

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 23:30
03

Tahi̇rb - Sizin attığınız SMS'leri Tahir Büyükakın cebinden mi ödüyor Bay Fikret.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 02 Mart 23:04
04

Sendu - @Tahi̇rb 03 nolu yoruma cevabı: Çarpıtma Ziyaaa,siyasi mesaj diyor,anlasana...!

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 02 Mart 23:17
02

Gerçek - Sanki siz sütten çıkmış ak kaşıksınız milleti bitirdiniz kör siyasi çıkarlarınız için yalanı amentü yaptınız kutularla dolarları hortumladınız ya şimdi söylediğine bak kadın mesaj atmış parasını legal işletmeye Ödemiş devlet vergisini almış Allah için müslüman olun kadına mecliste ne yaptığınız siyasi dalavereler ile İzmit’e zarar verdiniz kendi gurup başkanını yediniz millet bunu bilmiyor nasılsa salla Fikret izmitin arazisi geniş nasıl olsa.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 02 Mart 22:57
01

Boş Işler - cok komiksiniz buyuksehir baskanı ve diger 12 baskan kimin parası ile yapıyor secim çalışmalarını parti parası ile mi yapıyo?????

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 02 Mart 22:46
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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