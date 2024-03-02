Körfez GB, Play-Off’a iyi başladı

TÜRKELİ GENÇLİKSPOR’U YENDİ
Süper Amatör Lig’in iki yeni takımını karşı karşıya getiren maçın ilk yarısında gol olmadı. Bu yarıda Körfez GB’de, Nihat Sonsöz’ün kafa vuruşu direkten döndü. İkinci yarının başında Körfez GB, golü buldu. Ömer Güncü’nün uzun pasında Nihat Sonsöz, defans oyuncusunu geçip, topu filelere gönderdi. 1-0 geriye düşen Darıca Türkeli Gençlikspor, eşitlik sayısı için rakip sahada baskı kurdu, defans güvenliğini kaybetti. 90+5’de Metehan, orta sahadan uzun top gönderdi, Efe Altuk, kalecinin ileri çıktığı pozisyonda topu boş kaleye attı, bu golle Körfez GB, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.