Süper Lig şampiyonu 9 kişi kalan rakibine gol atamadı

BAĞDATSPOR, KARAMÜRSELSPOR DEPLASMANINDA İKİ PUAN BIRAKTI

Karamürselspor ile Bağdatspor arasında Karamürsel Stadı’nda oynanan karşılaşmaya çok büyük ilgi vardı. Maçın ilk yarısında topla daha çok oynayan takım konuk Bağdatspor’du. Bu yarıda konuk takım Anıl Kabil ve Mehmet Güven ile fırsatları kullanamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıda 58.dakikada Karamürselspor’da Muhammet Yalçın ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 85’de ev sahibi ekipten forvet oyuncusu Rıza Altınta direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bağdatspor, maçı 9 kişi bitiren rakibi karşısında golü bulamadı, Play-Off’a iki kayıp puanla başladı.