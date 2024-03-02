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Süper Lig şampiyonu 9 kişi kalan rakibine gol atamadı

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Süper Amatör Lig A Grubu’nda normal sezonu birinci olarak tamamlayan Bağdatspor, Play-Off’ta ilk maçında deplasmanda Karamürselspor’a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarı 9 kişi kalan rakibine gol atamadı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Süper Lig şampiyonu 9 kişi kalan rakibine gol atamadı mask
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BAĞDATSPOR, KARAMÜRSELSPOR DEPLASMANINDA İKİ PUAN BIRAKTI

Karamürselspor ile Bağdatspor arasında Karamürsel Stadı’nda oynanan karşılaşmaya çok büyük ilgi vardı. Maçın ilk yarısında topla daha çok oynayan takım konuk Bağdatspor’du. Bu yarıda konuk takım Anıl Kabil ve Mehmet Güven ile fırsatları kullanamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıda 58.dakikada Karamürselspor’da Muhammet Yalçın ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 85’de ev sahibi ekipten forvet oyuncusu Rıza Altınta direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bağdatspor, maçı 9 kişi bitiren rakibi karşısında golü bulamadı, Play-Off’a iki kayıp puanla başladı.

02 Mar 2024 - 22:22 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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