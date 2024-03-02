Beylikbağı, Çayırova’dan galibiyetle dönüyor

ÇAYIROVA ŞAŞIRTTI
BAL’da en çok yer alan takımlarımız arasında bulunan Çayırovaspor, bu yıl yeniden BAL’a çıkmak istiyordu. Süper Amatör Lig B G Grubu’nda normal sezonda şampiyonluğu son maçta kaybeden Çayırovaspor, Play-Off’a da kötü başladı. Dilovası Stadı’nda oynanan maçta Beylikbağıspor, 5.dakikada Burak Toprak’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Abdülkadir Polat ile bir gol daha bulan Mavi-Yeşilli ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.