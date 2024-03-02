Beylikbağı, Çayırova’dan galibiyetle dönüyor

ÇAYIROVA ŞAŞIRTTI

BAL’da en çok yer alan takımlarımız arasında bulunan Çayırovaspor, bu yıl yeniden BAL’a çıkmak istiyordu. Süper Amatör Lig B G Grubu’nda normal sezonda şampiyonluğu son maçta kaybeden Çayırovaspor, Play-Off’a da kötü başladı. Dilovası Stadı’nda oynanan maçta Beylikbağıspor, 5.dakikada Burak Toprak’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Abdülkadir Polat ile bir gol daha bulan Mavi-Yeşilli ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Spor servisi