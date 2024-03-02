Kocaelispor U-19 galip

Rakibi karşısında maçın hemen başında 1-0 geriye düşen Yeşil-Siyahlı gençler, Umut Can Aslan ve Mustafa Kaan Sekmez’in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında konuk takım skoru 2-2’ye getirdi. Kocaelispor U-19 takımı Mustafa Ege Bilim’in iki golüyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.