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Yayın ihalesini beIN SPORTS kazandı

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Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihalesini 182 milyon Dolar (218 milyon 400 bin Dolar KDV dahil) karşılığında beIN SPORTS kazandı. Süper Lig ve 1. Lig maçları 2026-2027 sezonu sonuna kadar beIN SPORTS’ta yayınlanacak.

Yayın ihalesini beIN SPORTS kazandı mask
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30’da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF’nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş’nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182 milyon USD (218 milyon 400 bin Dolar KDV dahil) teklif verdiği tespit edilmiştir. Yayın İhale Komisyonu’nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş’nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182 milyon Dolar (218 milyon 400 bin Dolar KDV dahil) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."

YOUSEF AL-OBAİDLY: "ÇOK GURURLUYUZ"

beIN MEDIA Group CEO’su ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, ihale sürecinin ardından yaptığı açıklamada, Digiturk’ün bir 3 sezon daha Süper Lig’in tek yayıncısı olmaya devam edecek olmasından duyduğu derin memnuniyeti dile getirdi. Yousef Al-Obaidly, "Trendyol Süper Ligi’nin tek resmi yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin en büyük spor yatırımcısı Digiturk, yenilikçi ve kaliteli yayıncılık anlayışını beIN MEDIA GROUP’un küresel deneyimi ve uzmanlığıyla futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’in tüm yerel ve uluslararası yayın haklarını en yüksek teklifi vererek kazanmış olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Küresel gücümüzü Türkiye’de son 23 yılda edindiğimiz engin deneyimle birleştirerek sporseverlere en kaliteli içeriği sunmaya devam edecek ve Türk futbolunun küresel pazardaki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hedef doğrultusunda başta teknolojiye yaptığımız yatırımlar olmak üzere son 7 yılda 20 milyar TL yatırım yaparak, sektörde standartları belirledik ve belirlemeyi sürdüreceğiz. Türk futboluna inanıyoruz, onun en büyük yatırımcısı olarak elde edeceği başarılara eşlik edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlerleyen süreçte Türk futbolunun yükselen bir değer olarak futbol ekosisteminde hak ettiği yerini alacağına inancımız tam. Üyelerimize sadece spor yayıncılığı değil, eğlence içeriklerimiz, OTT platformlarımız ve internet hizmetlerimizle de çok daha fazlasını sunuyor, müşterilerimize eksiksiz bir multimedya deneyimi sağlıyoruz. Bu anlaşma, beIN MEDIA GROUP’un Türkiye’nin önde gelen spor, eğlence ve medya grubu olarak uzun vadeli başarısının ve devam eden hedeflerinin bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# Türkiye, Ocak, İstanbul

02 Mar 2024 - 23:54 - Spor --- Okunma

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