Kocaeli Büyükşehir personeline güzel haber! Maaşlara yüzde 100’ün üzerinde zam

TES İŞ Sendikası ile Kocaeli Büyükşehir yetkilileri arasında devam eden görüşmeler neticesinde bir ek protokol yapıldı ve maaş artışı yüzde 100 bandının üzerine çıktı. Maaşlar 35 bin TL seviyesine yükseldi. En düşük giydirilmiş brüt ücret ise 49 bin TL seviyesine çıktı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nın (TES – İŞ) örgütlü olduğu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketlerinden biri olan İzmit Su A.Ş.’de (İSAŞ) geçtiğimiz perşembe günü ek protokol imzaladı. İSAŞ’ta işçi maaşları, belediyenin İSU, Belde AŞ, UlaşımPark gibi şirketlerine kıyasla düşük seviyede kalmıştı. 31 Aralık 2023 tarihi itibarı ile en düşük brüt maaşlar 18-19 bin TL seviyesindeydi.

Kaynak: Haber Merkezi