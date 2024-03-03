Kocaeli Büyükşehir personeline güzel haber! Maaşlara yüzde 100’ün üzerinde zam

TES İŞ Sendikası ile Kocaeli Büyükşehir yetkilileri arasında devam eden görüşmeler neticesinde bir ek protokol yapıldı ve maaş artışı yüzde 100 bandının üzerine çıktı. Maaşlar 35 bin TL seviyesine yükseldi. En düşük giydirilmiş brüt ücret ise 49 bin TL seviyesine çıktı.
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nın (TES – İŞ) örgütlü olduğu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketlerinden biri olan İzmit Su A.Ş.’de (İSAŞ) geçtiğimiz perşembe günü ek protokol imzaladı. İSAŞ’ta işçi maaşları, belediyenin İSU, Belde AŞ, UlaşımPark gibi şirketlerine kıyasla düşük seviyede kalmıştı. 31 Aralık 2023 tarihi itibarı ile en düşük brüt maaşlar 18-19 bin TL seviyesindeydi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Volkan - Kamu calisanlari devlet personelleri kritik isler harici olmamali taseron yapmali. 2 kisinin yapacagi ise 11 kisi alirlar o is yapilmaz taserona verilir taseronda o isi 1 kisiye yaptirir.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.