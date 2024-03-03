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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 Mar 2024 - 10:19- Gündem G:

Yerel seçim için geri sayım: Kesin aday listeleri bugün açıklanacak

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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Yerel seçimlere ilişkin kesin aday listeleri bugün açıklanacak. Listelerin ilanıyla birlikte il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

Yerel seçim için geri sayım: Kesin aday listeleri bugün açıklanacak mask
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Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği seçim takvimi işliyor. 31 Mart yerel seçiminde yarışacak adaylar bugün kesinleşiyor.

Seçime katılacak 34 siyasi parti; büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ile meclis üyesi aday listelerini 20 Şubat'ta teslim etti.

İtiraz, istifa ya da vefat gibi nedenlerle listelerde oluşacak eksiklerin tamamlanması için son tarih 2 Mart'tı.

Seçime katılacak siyasi partilerin adayları ile bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün ilan edilecek.

İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.

Listelerin ilanıyla birlikte, il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

Sandık kurullarının oluşumu 4 Mart'ta tamamlanacak ve sandık başında görev alacaklara bilgi verilecek.

Kaynak: AA

# seçim, 31 Mart, Büyükşehir, parti, meclis, ilçe

03 Mar 2024 - 10:19 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Volkan - Cok degisik secim olacak cok oy bölundu mhp herzamanki gibi iddasi olmadan akpye yanasti Bahceli neler dedi neler yapiyor! Cogu yer akpye gececek oy bölüp diger partiler akpye calismis olacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 10:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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